E’ nata HubTv, la webTV “a colori”, la nuova piattaforma di intrattenimento e di informazione a 360 gradi che vi terrà compagnia per 24 ore al giorno e 7 giorni la settimana.

HubTv è il nuovo interlocutore esclusivo e rivoluzionario, il nuovo punto di riferimento che attraverso le potenzialità della rete, offre ai propri utenti una scelta ampia e diversificata, dallo spettacolo all’informazione passando per la cultura.

Una Tv all’avanguardia, nata per soddisfare le esigenze di chi vuole godere di un’informazione libera, indipendente e professionale e, al contempo, di chi vuole scoprire e godere diverse forme di intrattenimento.

Progetto rivoluzionario

Il principale obiettivo di questo nuovo polo multimediale, è quello di offrire agli utenti italiani residenti all’estero una televisione di qualità rivoluzionaria: una sezione notizie costantemente aggiornata con servizi ed editoriali curati nei minimi dettagli per toccare tutti gli argomenti di stretta attualità, dal mondo della politica fino alle emergenze più disparate come quella del covid-19.

E non solo, uno spazio speciale è dedicato anche allo sport. Non solamente calcio, ma grande spazio anche ai cosiddetti sport minori come pallavolo, basket e tutte quelle discipline sportive che permettono ai colori italiani di ben figurare nel mondo e che soprattutto sono capaci di emozionare. Non mancheranno i programmi incentrati sulla cultura e sull'arte, per valorizzare il patrimonio della nostra bella Italia.

Il palinsesto di Hub Tv si arricchirà anche di un'ampia sezione dedicata alle interviste dedicate ad esponenti del mondo della politica, della società moderna, dell'Industria, dell'economia, dell'arte e di qualsiasi altro settore compreso quello enogastronomico che tanto lustro sta dando al nostro Paese.

Hub Tv non prevede soltanto un canale televisivo trasmesso attraverso internet, ma si avvale anche di una web radio Hub TV.

E’ possibile conoscere in anteprima l’arrivo sui canali social cercando hubtvofficial o sul sito web.



Il futuro della TV sta per arrivare, un futuro “a colori”!

