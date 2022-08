Rafael Mariano Grossi, direttore generale dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA), lunedì mattina ha dichiarato che la missione di "sostegno e assistenza" alla centrale di Zaporizhzhia, è stata costituita e che sarebbe giunta a Enerhodar, la località in mano ai russi dove sorge l'impianto nucleare, entro la fine di questa settimana.

"Dobbiamo proteggere la sicurezza e la protezione del più grande impianto nucleare dell'Ucraina e dell'Europa", ha dichiarato Grossi.

Per l'Ucraina, dovranno essere tre gli obiettivi della missione dell'AIEA: la protezione fisica dell'impianto, la sicurezza nucleare e la garanzia sulla custodia delle scorie nucleari, secondo quanto ha affermato il portavoce del ministero degli Esteri Oleg Nikolenko.

The day has come, @IAEAorg's Support and Assistance Mission to #Zaporizhzhya (ISAMZ) is now on its way. We must protect the safety and security of #Ukraine’s and Europe’s biggest nuclear facility. Proud to lead this mission which will be in #ZNPP later this week. pic.twitter.com/tyVY7l4SrM