Si è aperta oggi a Roma - presso l’Auditorium della Conciliazione - la seconda Conferenza Nazionale della Cooperazione allo Sviluppo, che ai sensi della legge 125/2014 viene convocata ogni tre anni dal Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale per favorire la partecipazione dei cittadini nella definizione delle politiche di cooperazione allo sviluppo.

La Conferenza, denominata CO-OPERA 2022, è co-organizzata dalla Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo del MAECI insieme all'Agenzia italiana della Cooperazione allo Sviluppo, con la Media Partnership della RAI.

L’evento è stato aperto dall’intervento inaugurale del Signor Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Luigi Di Maio. Nella sessione di apertura, subito dopo il Presidente della Repubblica, è intervenuto il Cardinale Segretario di Stato, Pietro Parolin. Prendono parte alla Conferenza rappresentanti della Commissione Europea, dell’UNICEF e di organizzazioni della società civile italiana del Burkina Faso.

I lavori della Conferenza si articoleranno su 5 Panel incentrati sulle 5 P dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile (Pace, Persone, Prosperità, Pianeta, Partnership) con un particolare focus sulla Pace, alla luce della presente situazione internazionale.

Nei Panel è prevista la partecipazione dei Ministri competenti per materia insieme a relatori rappresentativi del sistema della cooperazione italiana allo sviluppo, rappresentanti della società civile dei Paesi partner, figure apicali di alcune organizzazioni internazionali e think-tank.

CO-OPERA si compone anche di eventi a margine (“Side Events”), realizzati da organizzazioni della società civile, università e altri soggetti che compongono il sistema della cooperazione italiana allo sviluppo, e di interventi individuali (“Coopera Talks”) rapidi e incisivi, incentrati su specifici fatti, esperienze ed idee. La conclusione dei lavori, nella giornata del 24 giugno, sarà affidata alla Vice Ministra degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Marina Sereni.

La Conferenza costituisce una importante occasione per valutare e far conoscere al grande pubblico le priorità e le iniziative della cooperazione allo sviluppo e dell’aiuto umanitario. Allo stesso tempo, si tratta di un momento di confronto, proposta e stimolo per tutti gli attori che la legge 125/2014 riconosce come soggetti attivi di cooperazione e che concorrono a comporre il sistema della cooperazione italiana allo sviluppo.





