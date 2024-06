Un brano che nasce dall'esperienza spirituale del gruppo e dal testo sacro indiano, la Bagavad Gita.

«Il messaggio che vogliamo dare con questo brano è che il mondo esterno con i suoi desideri e illusioni ci porta a spasso nascondendo la verità che è dentro di noi, cioè l’atma, la scintilla divina che è la nostra vera essenza.» Sahaja Ra

I Sahaja Ra tornano con il nuovo singolo “Evoluzione dance”, un brano che nasce dall'esperienza spirituale del gruppo e precisamente dal testo sacro indiano, la Bagavad Gita, dove Shri Krishna espone il suo messaggio all umanità.

Il suono del flauto risuona in vari punti del brano, creando un'atmosfera mistica e coinvolgente mentre il testo include molte citazioni in lingua indiana, come "gopala" o "govinda", che sono nomi di Krishna. Queste citazioni arricchiscono la canzone creando un ponte tra la musica moderna e la tradizione spirituale indiana.

“Evoluzione Dance” non è solo un brano musicale, ma un viaggio spirituale che invita gli ascoltatori a riflettere sulla propria interiorità e sulle profonde verità espresse nella Bagavad Gita.

È stato il corso di meditazione Sahaja Yoga a far incontrare - nel ‘96 - Natale Gregorio e Claudio Trezza e a seminare dunque le basi per la creazione di un progetto musicale che oggi prende il nome di SAHAJA RA. Dalla loro passione ed esperienza nel campo musicale (Natale Gregorio ha frequentato il conservatorio mentre Claudio Trezza ha studiato musica classica) nascono canzoni dalla forte impronta spirituale in una chiave pop cantautorale.

Nato ufficialmente sotto le restrizioni del lockdown, il progetto SAHAJA RA fa il suo esordio discografico oggi portando in radio il primo singolo omonimo. Il 14 giugno 2024 pubblicano il nuovo singolo “Evoluzione dance”.

Etichetta: Elite Music



