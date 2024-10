Il brano mescola il valore dei ricordi e le esperienze di vita quotidiana

“Istanti” è il nuovo singolo di Marco Labbate, in arte Lama, disponibile dal 4 ottobre 2024 sugli stores digitali e nelle radio in promozione nazionale. Si tratta di una riflessione di vita elaborata durante una notte insonne, dove i pensieri e i ricordi si mescolano alla quotidianità e il senso del tempo fa fare un bilancio della propria vita, con i rimorsi e con i propri rimpianti. Rimangono momenti scolpiti nella mente, istanti di felicità sfuggente che durano un attimo di vita vera.

Ascolta il brano

https://open.spotify.com/artist/6IPAFrlvTCpVg95pj3GykX?si=hp8p7sXiTUqJJQ9B1nZvIg

Storia dell’artista

Nasce a Torino Il 10 gennaio del 1979 da genitori del sud. Vive molti anni in Piemonte e si trasferisce in Lombardia dopo la fine delle scuole medie. Ha sempre vissuto avvolto dalla musica. Il padre, Giampiero, era un grande appassionato di musica, di arte, di letteratura e da lui ha assorbito questa forte passione per il bello e, soprattutto, per la musica e le parole. Ha iniziato a studiare da un maestro privato chitarra classica a 15, 16 anni e da lì poco dopo iniziò anche a scrivere i suoi primi pezzi. Nel 2014, dopo la fine degli studi e quando già lavora, finisce il suo primo progetto musicale racchiuso nel cd "Stella" con otto pezzi arrangiati insieme a due amici del piacentino, Bruno Bertelli e Sergio Franchi, e quella è stata la sua prima esperienza con inediti propri. Dopo un periodo di stop dovuto ad una fase lavorativa a Milano, riprende il suo percorso musicale ma questa volta formando una cover band a Cremona, i Matyx, di cui è stato chitarrista solista per otto anni. Dopo questo periodo, nel 2019 riprende a scrivere brani inediti e prende la decisione di continuare il percorso da solista con brani propri.

Attualmente sui suoi canali social si possono ascoltare alcuni brani del progetto "Rivoluzione" arrangiati insieme a Daniele Volante e Alessandro Bellomarini, con cui sta continuando il percorso. Crea un piccolo staff che lo aiuta, formato da Luca Pederneschi, regista e autore dei suoi videoclip musicali "Rivoluzione", "In Questo Viaggio", "Crudele" e "Vivere In Catene", con cui sta continuando una collaborazione a livello grafico creativo, e con Silvia Molinari, aiuto marketing e logistica dei suoi progetti. Ha partecipato a dicembre del 2022 al concorso "Premio Lucio Dalla" del decennale, un'esperienza intensa e, nel 2023, conclude altre esperienze di altri contest. A inizio maggio del 2023 è presente al "Radio Vetrina Festival" a Roma, in cui è passato allo step successivo con due suoi pezzi, "Rivoluzione", interpretato dall'artista stesso, e "Papà” interpretato dalla grande voce di Simona Polimeno, con cui è nata una bella collaborazione e una splendida amicizia. Sempre nel 2023 partecipa alla finale di Promozione Radiofonica Italiana dell'E.D.M Production Di Mario Greco e alla finale del Milano Sing Galà con due suoi brani ("Rivoluzione" e "Papà”) e, con Papà, interpretato da Simona Polimeno, si aggiudica il primo premio assoluto. Si è anche aggiudicato, il 9 settembre 2023, anche il primo premio come inedito, con "Rivoluzione", alla finale nazionale di Tortoreto Lido del Fuoriclasse Talent, a cui parteciperà anche nel 2024, un'esperienza straordinaria capitanata dal patron Ivano Trau e tutto lo staff organizzativo, nella quale ha conosciuto tanti nuovi talenti emergenti della musica indipendente e dove ha avuto l'occasione di partecipare a masterclass importanti, come quella col maestro Luca Pitteri, Stefano Sovrani e Ivan Lazzara. Attualmente, ha concluso altri cinque inediti: "Crudele", "Il prezzo per essere felici", "Istanti", "La vita che passa" e "Senza avere un motivo", sempre arrangiati e firmati con Daniele Volante e Alessandro Bellomarini, con cui continua il progetto ormai partito quasi quattro anni fa.

A breve, pubblicherà poi il primo pezzo inedito rap, con una nuova collaborazione con il grande Dj Fiorez di Cremona, un pezzo rap melodico dal titolo "L'anima della città". Si è chiusa qualche mese fa una collaborazione con il cantautore conosciuto al Premio Lucio Dalla, Berardino de Bari, con cui ha firmato a quattro mani il pezzo "Il logopedista", che uscirà nel nuovo album di De Bari fra qualche mese. Nel settembre 2023, riceve altri due premi, (miglior testo e secondo posto assoluto) al primo Festival degli Inediti Di Castelcovati con un suo inedito, "Istanti", che fa parte della seconda tranche di inediti del progetto Rivoluzione e di cui presto inizierà la stesura di un videoclip. Nel settembre del 2024 ha poi partecipato alla finale nazionale del "Fuoriclasse Talent", (del patron Ivano Trau) a Tortoreto Lido, cantando gli inediti "Papà" e "Crudele" e ricevendo gli apprezzamenti dei giurati Luca Pitteri, Stefano Sovrani e Ivan Lazzara.

Facebook: https://www.facebook.com/marco.labbate

Instagram: https://instagram.com/labbate.marco?igshid=OGQ5ZDc2ODk2ZA==

Tik Tok: https://www.tiktok.com/@marcolabbate3?_t=8hlazHN2v32&_r=1

YouTube: https://youtube.com/@ilmaghetto79?si=RpGbFavirohPogOi