Grave episodio accaduto venerdì sera a Milano che ha riguardato una ventina di passeggeri che, poco dopo le 21, alla fermata Duomo sono saliti su un tram della linea 15 diretto a Rozzano.

Dopo aver fatto salire i passeggeri, il conducente, furioso e fuori di sé, è partito aumentando sempre più la velocità, anche in curva, saltando le fermate e terrorizzando i passeggeri a bordo. Uno di loro ha riassunto così quello che è accaduto a Milano Today:

«Non appena ha chiuso le porte, il conducente ha iniziato una corsa senza sosta, correndo come un pazzo, come se fossimo sulle giostre. Io e diversi altri passeggeri abbiamo capito subito che qualcosa non andava. Comincia una corsa pazza. Noi passeggeri eravamo tutti sballottati. Sembrava di stare alle giostre. Musica hip pop a tutto volume e velocità al massimo, anche nelle curve. Oltre a un semaforo rosso non rispettato. Hai presente le montagne russe? All'interno del tram eravamo una ventina di persone. In molte ci alziamo, spaventate. Io prenoto subito la prima fermata disponibile. Metto la mano sulla leva del freno d'emergenza ma il tranviere rispetta la fermata. Poi mentre scendiamo, l'uomo, con una voce da psicopatico, dice al microfono: "Vi ammazzo tutti, state attenti"».

Una pattuglia dei carabinieri, in via Volvinio, a Stadera, è poi riuscita a bloccare il mezzo.

Ai militari il dipendente Atm si è giustificato dicendo che era in ritardo con la tabella di marcia, di aver avuto una giornata storta e di aver dimenticato il microfono acceso senza essersene reso conto, facendo così sentire a tutti le frasi che però erano state pronunciate tra sé e sé.

Il conducente del tram è stato comunque momentaneamente sospeso.