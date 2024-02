Il 12 febbraio di ogni anno, il mondo celebra il “Darwin Day”, giornata dedicata a Charles Darwin, il padre della teoria dell'evoluzione. Questa giornata è un'occasione per riflettere sul suo straordinario contributo alla scienza e per promuovere una migliore comprensione della biologia e della scienza in generale.

Nato il 12 febbraio del 1809 a Shrewsbury, in Inghilterra, Charles Robert Darwin con i suoi studi ha profondamento trasformato l'immagine che abbiamo non solo dell'uomo, ma dell'intera storia della vita e della geologia del pianeta: dalle osservazioni dei fossili, dalle quali sono state teorizzate le continue trasformazioni sulla superficie della Terra, alla comprensione dei meccanismi naturali che, a partire da esseri unicellulari, hanno portato alla crescente complessita' degli organismi viventi. Il suo libro, “L'origine delle specie”, pubblicato nel 1859, ha cambiato per sempre il modo in cui vediamo il mondo naturale.

Il Darwin Day è un'occasione per celebrare la scienza e l'importanza della ricerca scientifica. È un momento per riflettere sulle numerose scoperte scientifiche che sono state fatte da quando Darwin ha pubblicato la sua teoria e per considerare come queste scoperte continuino a influenzare la nostra comprensione del mondo.

In tutto il mondo, il Darwin Day viene celebrato con una serie di eventi, tra cui conferenze, dibattiti, mostre e attività educative. Questi eventi sono spesso organizzati da università, musei, scuole e altre organizzazioni scientifiche.

Anche in Italia, da Cosenza a Pordenone, sono previsti incontri, webinar e laboratori didattici.

A dare il via al programma italiano del Darwin Day, coordinato dall'Unione degli Atei e degli Agnostici Razionalisti (UAAR), e' stato a gennaio l'evento organizzato a Pordenone. Questo il calendario degli eventi 2024.

Di seguito, invece, il resoconto della due giorni in cui l'8 e il 9 febbraio il Museo di Storia naturale di Milano ha celebrato il Darwin Day, giunto alla sua ventunesima edizione milanese, interrogandosi sui grandi temi delle origini della nostra specie e della sua evoluzione e sui molteplici percorsi intrapresi nel corso di questa straordinaria narrazione.