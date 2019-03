Come andare al museo... gratis

Dal 5 al 10 marzo il Ministero dei Beni culturali ha consentito l’ingresso gratis nei musei, in tutta Italia, per l’annuale settimana dei musei.

Ma quella iniziativa non è l'unica che consente l'ingresso gratuito per visitare monumenti, musei, gallerie, scavi archeologici, parchi e giardini del nostro Paese.

Infatti, tramite il programma #IoVadoAlMuseo, nel 2019 i siti sotto la gestione del Ministero dei Beni culturali saranno aperti gratuitamente tutte le prime domeniche del mese da marzo a ottobre.

Inoltre, gli stessi siti saranno aperti gratuitamente per altre 8 giornate – o fasce orarie di visita corrispondenti a 8 giornate – definite secondo le esigenze dei singoli musei.

Per sapere quando un museo che si intenda visitare sia aperto gratuitamente, è sufficiente consultare il sito www.iovadoalmuseo.it che consente una ricerca per regione, luogo, nome del museo e periodo.

Inoltre, l'iniziativa #IoVadoAlMuseo ha una particolare attenzione per i giovanissimi. Chi ha meno di 18 anni entra in un museo sempre gratis. E dai 18 ai 25, nei giorni di ingresso a pagamento, il biglietto costa per chi appartenga a quella fascia di età solo 2 euro.