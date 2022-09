Mercoledì mattina, dopo le 10, è divampato un incendio alla Nitrolchimica, azienda di via Monferrato a San Giuliano Milanese, che si occupa del recupero dei solventi e dello smaltimento di rifiuti pericolosi.

Sessanta i vigili del fuoco impegnati nello spegnimento dell'incendio che ha richiesto l'intervento di mezzi aeroportuali e del nucleo Nbcr (nucleare - biologico - chimico – radiologico), anche per impedire la propagazione delle fiamme alle strutture vicine.

Nel primo pomeriggio l'incendio è più contenuto e la colonna di fumo, che si eleva alta in atmosfera, si sta diradando, diminuendo l'entità delle ricadute al suolo di eventuali sostanze inquinanti.

San Giuliano Milanese (MI), aggiornamento #incendio aziende plastica e solventi: terminata la ricognizione aerea con i droni dei #vigilidelfuoco [#7settembre 15:45] pic.twitter.com/qJQddPgKiq — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) September 7, 2022

La squadra di emergenza Arpa Lombardia intervenuta sul luogo dell'incendio ha effettuato misurazioni dell'aria con strumentazione da campo senza rilevare criticità significative sotto l'aspetto ambientale.

La stessa ha poi installato un campionatore ad alto volume, per il monitoraggio in continuo dei microinquinanti, nell'area in cui è attesa la maggiore ricaduta delle emissioni in relazione alle previsioni meteo acquisite dal Servizio meteorologico dell'Agenzia. In serata, il vento ruoterà verso Ovest Nord-Ovest e, in particolare dalle ore 20 circa in poi, è previsto un rinforzo associato alla caduta di piogge e temporali sulla zona.

Il primo filtro del campionatore sarà prelevato nella mattinata di giovedì e inviato al laboratorio per le analisi, il cui esito sarà disponibile in circa 72 ore.