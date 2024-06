Il brano dell’artista sugli stores digitali e dal 3 giugno nelle radio.

“Fiori” è il nuovo singolo del cantautore Apollineo, disponibile da lunedì 3 giugno e che anticipa il suo primo EP dal nome “Euforìa”, in uscita il 9 giugno su Spotify e sui principali stores digitali. Il brano sarà nelle radio in promozione nazionale. Scritta e composta da Apollineo, registrato e prodotto al Blue Moon Studio di Firenze, il brano ha uno stile cantautorale, unito alle nuove sonorità della scena rock, rap e indie, con una forte carica emotiva. Fiori è la consapevolezza, la rabbia e l’accettazione di vivere in un mondo infelice, poco umano, tanto da ridurre chi lo abita ancora più infelice.

“A far la pace comincia tu” si legge nella canzone; è proprio questo il fulcro di “Fiori”: il bene genera bene, l’amore provoca amore, l’euforia suscita euforia. La violenza induce violenza, il male causa altro male, il sopruso solleva altri soprusi. Alla violenza regala un fiore, alla censura urla ancora più forte, non lasciare mai che qualcuno ti dica cosa fare, balla con i tuoi piedi, ama tutto e tutti, trova la tua libertà: questo è “Fiori”.



Ascolta il brano

https://open.spotify.com/intl-it/artist/5pRyX3WsemB57R3BAZMXit?si=p2qzKcVXSwOvXIq5efpoLg



Curiosando sull’EP

Il primo EP di Apollineo dal nome “Euforìa”, uscirà domenica 9 giugno su Spotify e su tutte le piattaforme digitali. Registrato e prodotto al Blue Moon Studio di Firenze (studio che ha ospitato artisti come Cecco e Cipo, Dente, Roaman) l’intero EP ha uno stile cantautorale, unito alle nuove sonorità della scena rock, rap e indie. “Euforìa”, il cui nome richiama lo stato di benessere psichico, di esaltazione, di fertilità, è l’arma di cui bisogna servirsi per schiaffeggiare questo mondo pieno di violenze, soprusi, paure e disuguaglianze.





Storia dell’artista

Apollineo è un cantautore e compositore italiano. Una passione così forte per la musica che lo porta a soli sei anni a studiare teoria musicale e fisarmonica, imparando negli anni a seguire, da autodidatta, tastiere e chitarre. La sua passione principale però resta il canto e la scrittura che non abbandona mai, tant’è che all’età di 15 anni pubblica i suoi primi singoli, componendo da solo musica e testi. Attualmente vive a Firenze e dal 2017 si esibisce continuamente nei locali di musica dal vivo italiani con i musicisti della band Betimot: Antonio (chitarra), Stefano (chitarra), Simone (percussioni), Manuel (basso).

Instagram: https://www.instagram.com/a.pollineo?igsh=NTRmZm01OGJ0ajUx