Abbiamo incontrato Giulio Strocchi, il creatore di International Blog, un sito che è ormai un punto di riferimento per chi ama musica, gossip, tendenze e tutto ciò che mette di buon umore. Il sito offre una vasta gamma di servizi. "Prima di tutto offriamo pubblicità sia all'interno che all'esterno del blog", spiega Strocchi. "Proponiamo articoli a pagamento (post sponsorizzati) ed offriamo la possibilità di inserire banner pubblicitari all'interno del sito e fare spot pubblicitari all'interno della WEB TV. Inoltre proponiamo servizi esterni di realtà di qualità con cui collaboriamo: ufficio stampa, crescite social, apparizione su siti e riviste cartacee, sicurezza informatica, realizzazione siti web, dirette sui social su più piattaforme compreso Instagram con regia professionale e molto altro ancora".



Quali novità particolari ci vuoi raccontare su International Blog?

Abbiamo aperto un'e-commerce in cui è possibile comprare prodotti con il nostro logo e saremo media partner a due eventi importante alla Milano Fashion Week. Inoltre a breve riapriremo le trasmissioni della nostra Web Tv.

La web tv di International Blog come sta andando?

Il pubblico ha risposto molto bene a questa proposta ed in tanti mi stanno facendo i complimenti per il progetto perché, mi dicono, il futuro sono proprio le web tv, che già funzionano molto all'estero. Il progetto sta crescendo perché abbiamo risolto tutte le questioni tecniche. Oggi andiamo in onda su Facebook, Youtube, Instagram e Twitch in contemporanea. C'è poi un nuovo progetto che per il momento rimane top secret , ma sui torneremo molto presto...

Vediamo poi sempre più spesso International Blog come partner di importanti eventi moda. Come mai questa scelta?

I contenuti che riguardano la moda saranno sempre infiniti. Gli eventi di cui siamo media partner sono poi a Milano, città in cui tutti i brand si fanno conoscere. Non solo: saremo presenti in luoghi molto strategici e belli per dare più valore al nostro marchio: il 26 febbraio saremo media partner al Rockstarr Fashion Show ed al Gx Fashion Show.