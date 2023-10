L’Assemblea degli Azionisti ha rinnovato la fiducia a Vincenzo Sanasi d’Arpe, confermato per il secondo mandato come Amministratore Delegato della concessionaria dei servizi assicurativi pubblici.



Vincenzo Sanasi d’Arpe continuerà a guidare CONSAP, la Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici totalmente partecipata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, anche per il triennio 2023-2025. A confermare la fiducia l’Assemblea degli Azionisti, riunitasi lo scorso 27 giugno per approvare il Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2022 e nominare il nuovo Consiglio di Amministrazione. A presiederlo il Dott. Sestino Giacomoni, subentrato a Mauro Masi, mentre gli altri componenti nominati sono l’Avv. Francesca Ceruti, la Dott.ssa Silvia Triggiani e il Dott. Antonio Zennaro.

Il nuovo mandato di Vincenzo Sanasi d’Arpe alla guida di CONSAP testimonia l’impegno del manager e i risultati positivi della sua gestione. Oggi la controllata del MEF, responsabile tra le altre cose del Fondo di garanzia per le vittime della strada e del Fondo di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso, gestisce 42 linee di attività per conto di diverse Istituzioni.



La carriera di Vincenzo Sanasi d’Arpe.

Considerato tra i massimi esperti italiani di crisi e risanamento d’impresa, Vincenzo Sanasi d’Arpe è un avvocato, accademico e dirigente d’azienda con una lunga esperienza come Commissario Straordinario di grandi gruppi industriali in difficoltà e consulente di società multinazionali. Laureato in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Modena, ha lavorato per la Honeywell Information System Italia, diventandone Vice Presidente e Amministratore Delegato. Incarichi ricoperti anche per realtà quali il Consorzio S.A.S.T.CA., Bull H.N. Italia e Olivetti. Nel 1987 è stato consigliere sulle partecipazioni statali affiancando Emilio Colombo, allora Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica.

Attualmente, oltre a guidare CONSAP, è anche Presidente del World Food Programme Italia. Negli anni, Vincenzo Sanasi d’Arpe ha consolidato anche il suo percorso accademico: oggi è Professore straordinario di Diritto dell’economia presso l’Università degli Studi Guglielmo Marconi di Roma, docente presso l’Università di Roma “La Sapienza” e Direttore del Dipartimento di Diritto ed Economia del Consorzio Universitario Humanitas. È inoltre autore di numerosi testi e articoli sul tema dell’amministrazione straordinaria dei grandi gruppi in crisi, tra cui “L’Amministrazione straordinaria dei grandi gruppi in crisi. Lineamenti Giuridici” (Ed. Jovene, Napoli, 2005).