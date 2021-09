Il divertimento, in sicurezza, pian piano, è ripartito. Per questo Hotel Costez, storico bar serale e luogo d'incontro a Cazzago (BS), in Franciacorta, già dalla scorsa primavera, è tornato a proporre serate fatte di sorrisi, musica, amici, pur senza ballare, come prevedono le attuali normative anche per quel che riguarda il Green Pass (etc).

Venerdì 3 e sabato 4 settembre 2021 riparte la stagione di Hotel Costez, una Eyes Season piena di stile, relax, cocktail e drink di qualità assoluta, come del resto succede sempre all'Hotel Costez. In console, a regalare comunque emozioni con la loro musica, i dj e i vocalist più apprezzati dal pubblico di questo locale e non solo.

Costez è un brand simbolo di divertimento, ritmo, party e notti passate a ridere con gli amici. Creato da Paolo e Francesco Battaglia nel 2007, nel tempo è cresciuto facendo scatenare club, bar, festival in diverse regioni italiane. Chi si diverte nei locali Costez lo fa al massimo con ottimi dj, show di qualità, scenografie, servizio sempre curati e soprattutto con uno staff di ragazzi che mentre lavorano si divertono… o viceversa.

Tra i partner della nuova stagione 2021 - 2022 per l'Hotel Costez di Cazzago (BS), ecco SVENN, Sottovoce Speak Easy BG, OOF OTTICA, Apelungo.

Hotel Costez – Cazzago (BS)

via Pertini 2D / via Bonfandina Cazzago San Martino (BS) A4: Rovato

Dalle 22 a tarda notte ogni venerdì, sabato e prefestivi.

Info: 331.9874644 (nuovo numero, Alessia)

https://www.facebook.com/hotelcostez

https://www.instagram.com/costez_official/

Dalle 22 alle 3, ingresso libero, consumazione facoltativa.

Accesso con Green Pass.