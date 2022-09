"I danni causati da questo uragano sono senza precedenti", ha detto il governatore della Florida, Ron DeSantis nel corso di una conferenza stampa. "Non abbiamo mai visto un alluvione di questa portata. Non abbiamo mai visto mareggiate di questa portata".

Ian, mercoledì pomeriggio, ha toccato terra all'isola di Cayo Costa come uragano di categoria 4 con venti fino a 240 km/h. A quel punto ha iniziato a perdere potenza, scaricando però l'acqua e l'energia del vento su buona parte della Florida, che ha attraversato dalla costa ovest a quella est. Le città sulla costa sud-occidentale sono state le più colpite.

We were in the eye wall of Cat. 4 #Hurricane #Ian for over 5 hours and the back side was the worst.

I haven't experienced anything close to this in over 30 years @weatherchannel pic.twitter.com/wfEqcuEBAm — Mike Seidel (@mikeseidel) September 29, 2022

Finora, due le vittime accertate, ma quasi una trentina di elicotteri sta battendo le aree alluvionate per individuare situazioni a rischio ed effettuare salvataggi di persone in difficoltà. La contea di Saratosa, a poco più di un centinaio di Km a sud di Tampa, risulta al momento una delle aree che ha subito maggiori danni. Nella foto in alto un particolare della devastazione causata da Ian a Fort Myers Beach.

To give people an idea of how horrible Hurricane Ian is in Bonita Springs and the second wall of the hurricane hasn’t hit yet. pic.twitter.com/PvpGuv9QYL — Not Lacy. (@Laceybnai) September 28, 2022

Biden ha dichiarato lo stato di calamità per le zone della Florida colpite dall'uragano, mentre le autorità federali, che già adesso definiscono catastrofici i danni prodotti da Ian, si preparano anche a dare una sistemazione alle migliaia di persone che, almeno temporaneamente, non hanno più un alloggio.