Le piccole imprese offrono opportunità agli imprenditori, posti di lavoro per i vicini e luoghi di ritrovo per le comunità. Sono radicati nel paesaggio in cui crescono e restituiscono vitalità e sostentamento. Sebbene la gestione di una piccola impresa implichi l'assunzione di rischi maggiori rispetto a lavorare per una grande azienda affermata, le ricompense sono sia quantitative che qualitative, compresa una prosperità su vasta scala e una rete di relazioni simbiotiche.

Le piccole imprese sono importanti perché offrono opportunità agli imprenditori e creano posti di lavoro significativi con una maggiore soddisfazione lavorativa rispetto alle posizioni con aziende tradizionali più grandi. Promuovono le economie locali, mantenendo il denaro vicino a casa e sostenendo i quartieri e le comunità.

Sebbene la proprietà di piccole imprese sia un modo tradizionale e di lunga data di guadagnarsi da vivere, contrasta la tendenza in corso di consolidamento delle grandi aziende, costruzione di economie di scala e diffusione dell'omogeneità. Una catena di ristoranti in franchising sarà praticamente uguale a una versione dello stesso ristorante sulla costa adriatica o tirrenica e un supermercato con sedi in tutto il paese rifletterà gli stessi valori, ovunque si trovi, indipendentemente dal fatto che si concentri su consegne convenienti di prodotti economici o cibi pronti trasformati. Al contrario, i ristoranti e i negozi di proprietà indipendente riflettono la cultura e le esigenze dei loro quartieri. I ristoranti locali propongono specialità di eccellenze locali e negozi locali possono integrare le loro scorte di prodotti locali e di artigianato con qualsiasi cosa, dai puzzle alle magliette delle squadre dilettantistiche della zona.

Due su tre nuovi posti di lavoro netti nel settore privato sono creati da piccole imprese. Questa cifra si riferisce al numero di nuovi posti di lavoro creati dopo aver sottratto il numero di posti di lavoro che sono stati eliminati. Non solo le piccole imprese creano una percentuale significativa di nuovi posti di lavoro, ma i posti di lavoro che creano forniscono alti livelli di soddisfazione sul lavoro.

È più facile essere orgogliosi del proprio lavoro e sentire che i propri contributi fanno davvero la differenza quando si ha un rapporto diretto con il proprio capo, rispetto a quando la propria azienda è di proprietà di milioni di azionisti, che vivono in tutto il mondo e l'attività è gestito da dirigenti in una città lontana.

Le piccole imprese sono parte integrante delle economie locali e contribuiscono a creare reti di interdipendenza finanziaria che favoriscono una prosperità su vasta scala. Quando spendi soldi in un negozio locale di proprietà privata, quei soldi vanno a pagare un lavoratore del tuo quartiere, che, a sua volta, è probabile che spenda soldi in un'altra attività del quartiere. Più le piccole imprese sfruttano il loro potenziale per sostenersi a vicenda, maggiore è la loro capacità di creare una fiorente comunità imprenditoriale locale.

Questo sostegno reciproco è utile anche nei momenti difficili. Se un'azienda locale è in difficoltà, i membri della comunità possono legarsi insieme per aiutare l'azienda in difficoltà a rimettersi in piedi attraverso campagne di crowdfunding o invocazioni di passaparola antiquate. È difficile immaginare una grande azienda che generi questo tipo di energia e supporto.

Con il contributo di Aggreghiamoci.Online