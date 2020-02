Dopo aver iniziato a comunicare il numero di qualsiasi persona risultata positiva al tampone faringeo per il contagio da Covid-19, ministero della Salute e Protezione civile hanno deciso che d'ora in poi verranno comunicati solo i numeri relativi ai casi gravi e alle persone decedute.

Tutti i pazienti risultati positivi saranno "conteggiati" in un'altra lista.

L'annuncio è stato dato dal direttore scientifico dell'Istituto Spallanzani, Ippolito, durante la conferenza stampa tenuta giovedì nella sede della stampa estera, insieme ai ministri Speranza e Di Maio.

La decisione, ormai tardiva, è stata presa per diminuire l'impatto mediatico provocato dalla pubblicazione dei numeri relativi al focolaio epidemico di Lombardia e Veneto che ha fatto sembrare l'Italia la Cina d'Europa, causando danni incalcolabili all'economia italiana per i settori di turismo e commercio, non solo per il presente, ma anche per i prossimi mesi.