A maggio , le vendite al dettaglio in Italia mostrano un quadro misto, con l'aumento sia in valore che in volume del dato congiunturale, principalmente trainato dalle vendite dei beni alimentari. Tuttavia, su base tendenziale, mentre il valore totale delle vendite è cresciuto, il volume delle vendite ha subito un calo sia per i beni alimentari che per quelli non alimentari.

Di seguito una sintesi dei principali dati e tendenze:

Variazioni Congiunturali (rispetto al mese precedente):

Valore delle vendite al dettaglio: +0,4%

Volume delle vendite al dettaglio: +0,2%



Beni alimentari:

- Valore: +1,1%

- Volume: +0,8%

Beni non alimentari:

- Valore: -0,2%

- Volume: -0,2%



Variazioni Trimestrali (marzo - maggio):

Valore delle vendite al dettaglio: +0,1%

Volume delle vendite al dettaglio: -0,1%



Beni alimentari:

- Entrambi: In aumento in valore, in diminuzione in volume



Beni non alimentari:

- Valore: Invariato

- Volume: -0,1%



Variazioni Tendenziali (rispetto a maggio 2023):

Valore delle vendite al dettaglio**: +0,4%

Volume delle vendite al dettaglio**: -0,8%



Beni alimentari:

- Valore: +1,4%

- Volume: -0,8%



Beni non alimentari:

- Valore: -0,3%

- Volume: -0,8%

Variazioni Tendenziali per Gruppi di Prodotti Non Alimentari:

Aumenti Maggiori:

- Foto ottica e pellicole, supporti magnetici, strumenti musicali: +3,4%

- Prodotti di profumeria, cura della persona: +3,2%

Cali Maggiori:

- Elettrodomestici, radio, tv e registratori: -6,2%

Variazioni per Tipologia della Superficie di Vendita:

- Grande distribuzione: +0,9%

- Imprese operanti su piccole superfici: +0,2%

- Vendite al di fuori dei negozi: -1,6%

- Commercio elettronico: -1,4%