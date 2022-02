E’ online il primo videoclip del progetto Qu4ttro di Manfredi Tumminello, Claudio Terzo, Umberto Porcaro e Ferdinando Moncada.

E’ iniziato il percorso verso la nascita del CD (a maggio) del progetto Qu4ttro. Oggi è uscito il primo, dei quattro videoclip realizzati per la promozione del progetto, girato presso il Labirinto di Arianna del museo a cielo aperto di Antonio Presti. La produzione del video è a cura di Luca Biondo.

Le sculture di Fiumara d’Arte, infatti, sono state scelte per meglio coniugare il binomio Arte e Musica che da sempre rivela sensazioni e sentimenti. Il labirinto, realizzato da Italo Lanfredini, ha accolto Manfredi Tumminello, Claudio Terzo, Umberto Porcaro e Ferdinando Moncada facendosi attraversare con il brano “Sitting on top of The word”.

All’interno dell’opra d’arte, i quattro chitarristi hanno fatto un percorso fisico ma anche interiore; un viaggio verso il centro della terra ma alla luce del sole. Sotto il cielo terso si sono diffuse le sonorità dei quattro musicisti che sono diventati una voce sola.

Da Fiumara d’Arte parte quindi la promozione del progetto Qu4ttro, prodotto da Georgia Lo Faro Eventi e ASC Production, che non resterà in un CD ma diventerà anche uno spettacolo pieno di energia che vedrà protagonisti i quattro chitarristi Manfredi Tumminello, Claudio Terzo, Umberto Porcaro, Ferdinando Moncada.



Contatti:

>www.qu4ttro.it - [email protected] - 091 5567921