La Formula 1, dopo aver attraversato l’Atlantico per la terza volta in questa stagione, a partire dal prossimo fine settimana, affronterà in sequenza quella che è stata definita la tripletta americana, con i gran premi, in successione, di Stati Uniti, Messico e Brasile.

Pertanto, dal 20 al 22 ottobre, la prima gara si disputerà in Texas, ad Austin, sul circuito delle Americhe, noto anche come COTA- La pista ha una lunghezza di 5.513 metri e offre una combinazione di curve ad alta, media e bassa velocità, due aree DRS e molte variazioni di altitudine, a partire dalla ripida salita che conduce in curva 1. Qui, i piloti si trovano di fronte a un tornante insidioso, luogo di diversi contatti soprattutto a inizio gara, seguito da una serie di curve ad alta velocità che ricordano quelle del primo settore del circuito di Suzuka, in Giappone. I sorpassi sono possibili non solo sul rettilineo principale, ma anche alle curve 12 e 13, mentre l’ultima sezione presenta cambi di direzione a bassa velocità che mettono alla prova la gestione degli pneumatici. La configurazione aerodinamica utilizzata è a carico medio-alto.

Questi alcuni dati statistici relativi al Circuito delle Americhe:

Primo Gran Premio – 1959 (Sebring)

– (Sebring) Lunghezza del tracciato – 5.513 km

Giro record – 1:36.169, Charles Leclerc , Ferrari , 2019

, , 2019 Maggior numero di pole position – Ayrton Senna (5)

(5) Maggior numero di vittorie: Lewis Hamilton (6)

(6) Curiosità – Austin ha stabilito un nuovo record di F1 con una presenza di circa 440.000 fan in tre giorni nel 2022

Pole run fino al punto di frenata della curva 1 – 250 metri

Sorpassi completati nel 2022: 152

della Safety Car: 29% Probabilità della Virtual Safety Car: 57%

Perdita di tempo per il pit stop: 20 secondi

Nell'edizione 2023 è prevista anche la gara Sprint, dopo quella disputatasi anche in Qatar, il che vuol dire che i piloti avranno solo una sessione di prove libere per familiarizzare con il circuito prima delle qualifiche per la gara della domenica.

Questo il calendario della gara:

20 ottobre

Practice 1 19:30 - 20:30

Qualifiche 23:00 - 00:00

21 ottobre

Sprint Shootout 19:30 - 20:14

22 ottobre

Sprint 00:00 - 01:00

Gara 21:00





Crediti immagine: twitter.com/F1/status/1714692774937714980/photo/1