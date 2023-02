Una rapina che preoccupa non solo per il fatto in sé ma per quello che potrebbe accadere in futuro: un automobilista potrebbe non fermarsi all'alt perché potrebbe pensare di avere a che fare con finti poliziotti... con conseguenze che potrebbero rivelarsi gravi.

Chi potrà mai essere certo di trovarsi davanti a finti o veri poliziotti che chiedono di accostare per un controllo?

Questo è quanto accaduto.

Un automobilista è stato affiancato da un'auto scura, con un lampeggiante sul tetto. Utilizzando una paletta, un presunto tutore dell'ordine lo ha invitato ad accostare.

Scesi dall'auto, due individui che indossavano una pettorina con la scritta polizia hanno minacciato il conducente con un'arma e poi si sono fatti consegnare circa 200 euro.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri della tenenza di Sant'Antimo, la rapina è avvenuta verso l'una della scorsa notte, tra Aversa e Melito in direzione Napoli.

Un episodio simile è stato registrato anche nella zona di Afragola. Intorno alle 2.30 di notte due sconosciuti, utilizzando lo stesso modus operandi, hanno rapinato un automobilista in via Sportiglione.

Le indagini sono in corso e non si esclude che la mano sia la stessa per entrambi i colpi.