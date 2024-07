Il 5 luglio 2024 nel Salone Monumentale dei Cinquecento a Palazzo Vecchio in Firenze è avvenuta la premiazione della prima edizione del Premio Letterario Internazionale G.Belli – F. Lami della secolare Accademia Tiberina alla presenza del Presidente dell’Accademia Cav. Dott. Franco Antonio Pinardi e della Presidente del Premio Letterario. Ha aperto i lavori il Cav. Pinardi ed ha moderato l’evento la Prof.ssa Micali, le motivazioni sono state lette dall’attrice e speaker radiofonica Giorgia Catalano. Interessante l’intervento dello storico e critico d’arte Franco Scolaro sul Salone dei 500.Tra i giurati presenti: la Dott.ssa Daniela de Scorpio, la Dott.ssa Meri Lolini, la Dott.ssa Nuccia di Gennaro e Giorgia Catalano. Il Concorso si è articolato in più sezioni, ogni sezione ha avuto tre vincitori e tre Menzioni d’Onore; questa la scelta dell’Accademia, per privilegiare le eccellenze; tra i premiati, pure dei ragazzi dell’IC Primo Milazzo prov.Messina. SI è aggiudicata il primo posto nella poesia a tema libero, Marica Pinardi con la poesia “Telascica”. Nella sezione a tema “La Bellezza del Creato” si è classificata Maggiorina Tassi con la poesia “Un campo di papaveri rossi”. Mentre nella sezione narrativa si è guadagnato il podio Stefano Luti con il testo “Pulcinella di mare”. Nella sezione dalla Poesia all’Arte Visiva il primo posto è stato dato dalla Giuria all’Accademica Francesca Cencetti con l’opera “L’Autunno”. A tutti loro è stata data l’opportunità dall’editore Gian Carlo Lisi, casa editrice ControVerso, del diritto di una pubblicazione di una loro opera e cinque volumi della stessa in modo del tutto gratuito. Alla premiazione del 5 Luglio 2024 nel Salone Monumentale dei Cinquecento, tra le personalità presenti vi erano anche Cesare Bindi Flautista di fama internazionale e la Dott.ssa Rosa Mininno, Direttrice della Scuola Nazionale Italiana di Biblioterapia e il Presidente del Menotti Art Festival di Spoleto Luca Filipponi; inoltre, erano presenti personaggi di chiara fama del Mondo della Cultura e dell’Istruzione ai quali il Presidente dell’Accademia Cav. Dott. Franco Antonio Pinardi e la Presidente del Premio Letterario G. Belli- F.Lami, Prof.ssa Antonietta Micali , hanno assegnato un riconoscimento: il Prof. Raffaele Coluccia esponente del Direttivo dell’Accademia della Crusca incaricato a ritirare il riconoscimento assegnato al Prof. Francesco Sabatini , filologo, linguista e Presidente Onorario dell’Accademia della Crusca, Prof.ssa Emanuela Prinzivalli, docente emerita del Dipartimento di Studi Storico - Religiosi dell’Università “La Sapienza di Roma”. I giornalisti di chiara fama: Giovanni Anzidei, Capo Ufficio Stampa dell’Accademia dei Lincei, Domenico Campana, giornalista dell’Ansa e Gian Carlo Lisi, giornalista, editore e sceneggiatore, tra i presenti ai quali è stato attribuito un riconoscimento: Petrarca scrittore giallista affermato, Roberto Croce, scrittore di chiara fama e Iallussi Sevasta artista internazionale.