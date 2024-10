Il nuovo singolo estratto dall’EP “Morfina” fonde sonorità rock-stoner a testi profondi e riflessivi.

«Il tempo è solo un’illusione, una scusa che a volte usiamo per smettere di sognare. Forse perché pensiamo di essere troppo vecchi. Ma quei momenti passati a contare le ore non torneranno più.» Moscatelli

“Illusioni del tempo” è il secondo singolo estratto da “Morfina”, l’ultimo EP di Moscatelli.

In questo album troviamo quattro tracce che segnano un punto di svolta rispetto al precedente lavoro del cantautore, “Vecchi ricordi”. Con questo nuovo EP infatti l’autore abbandona il genere cantautorale per avvicinarsi a sonorità più stoner e noise, senza tralasciare le melodie, elementi fondamentali del suo sound.

L’intero lavoro ha un taglio sonoro molto minimale, che esalta i suoni potenti e distorti degli strumenti che si mescolano perfettamente alla voce graffiante di Moscatelli.

Gli arrangiamenti sono di Moscatelli con la collaborazione di Mario Impara per la partitura di batteria. Registrazioni, mix e mastering sono affidati a Danilo Silvestri, produttore e fonico dei Giuda e Doomraiser.

DICONO DEL DISCO:

«Un cambio di stile verso sonorità noise più graffianti, cariche di ritmi incalzanti e chitarre fragorose. Un disco d’impatto, diretto, appassionato e sinceramente genuino.» Rumore

«Un EP dentro cui non solo rivoluziona il suo modo di fare canzone, non solo quindi abbandona letteralmente il pop tout court, ma sembra anche essere giunto al momento dello sfogo salvifico a cui tutti dovremmo porre attenzione.» Onde Indipendenti

«“Morfina” fa critica sociale, inneggia ironicamente alla comodità di restar fermi nella propria comfort zone, e lo fa con un suono che vira verso il grunge o quel post-punk che tanto ci piace. Una nuova rinascita, perché la canzone d’autore non è fatta solo di classicism.» Bravo On Line

Francesco Moscatelli, classe ’82, nasce ad Ariano Irpino.

Nel 2012 a Milano fonda insieme al suo amico trombettista Lorenzo Fodarella, i De la Puta Quintet, band swing rockabilly, con cui suona live in tutta Italia, Berlino e Praga.

Nel 2016 a Bologna fonda con il suo attuale batterista, Mario Impara, gli Shistonero. Nel 2020 di nuovo a Milano decide di intraprendere il suo primo progetto solista: Facility Manager. Realizza un ep di 4 brani, genere electro-rock, “Processi Elettronici Alterati Fase 1”. Nel 2021, a Roma, parte il suo definitivo e attuale progetto: Moscatelli.

Registra il suo primo ep pubblicato nel 2023, “Vecchi Ricordi”. Un lavoro molto cantautorale in cui per la prima volta si apre a sonorità più pop e indie-rock.

Nel 2024 pubblica il suo secondo ep, “Morfina”, anticipato dal singolo omonimo. Il 27 settembre pubblica “Illusioni del tempo”, il secondo singolo estratto dall’album. Nel 2025 è prevista l’uscita del suo primo album.



CONTATTI / SOCIAL

Facebook

Instagram

YouTube

Spotify