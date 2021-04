Nessuno finora aveva posto ai cosiddetti esperti una domanda che era venuta alla mente di chiunque sia dotato di un minimo di logica: ma siete sicuri che il vaccino AstraZeneca non possa causare eventi avversi anche tra i meno giovani?

Infatti, i casi di trombosi notati in persone a cui era stato somministrato AstraZeneca appartenevano a fasce di età dai 55 anni in giù, ma solo perché quel vaccino, in genere, non era stato somministrato a persone più anziane.

Oggi, la Francia ha comunicato di aver registrato "altri" 9 casi di trombosi atipiche più 2 di disturbi della coagulazione in persone a cui era stato inoculato il vaccino AstraZeneca tra il 2 e l'8 aprile. Delle persone colpite, 5 sono uomini e 4 le donne, con una età media di 62 anni.

Dall'inizio della vaccinazione con il farmaco anglo-svedese sono stati 23 i casi di trombosi rare e anomalie della coagulazione registrati in Francia, con 8 decessi, su un totale di 2.725.000 iniezioni somministrate fino all'8 aprile. Il precedente bilancio era di 12 casi di trombosi con 4 morti.

Le autorità sanitarie francesi hanno fatto sapere di aver informato l'Ema.