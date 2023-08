Seduta di acquisti diffusi su tutti i listini azionari europei, in un'ottava che resta caratterizzata dall'attesa per il simposio dei banchieri centrali che si terrà a Jackson Hole, in Wyoming.

A Milano l'indice FTSE MIB ieri ha messo a segno una performance positiva dello 0,64%.

Sono cresciute anche le piazze di Francoforte, Londra, Parigi e Madrid. A Piazza Affari gli investitori hanno premiato il titolo Prysmian, che cresce del 4%.