La Federazione Italiana Giuoco Calcio comunica di aver raggiunto l’accordo con Luciano Spalletti per la carica di Commissario Tecnico della Nazionale italiana. L’allenatore toscano assumerà l’incarico a partire dal 1 settembre 2023 e la presentazione ufficiale si svolgerà in occasione del raduno degli Azzurri, in programma nei primi giorni di settembre, presso il Centro Tecnico Federale di Coverciano.“Diamo il benvenuto a Spalletti - dichiara il Presidente della FIGC Gabriele Gravina -, la Nazionale aveva bisogno di un grande allenatore e sono molto felice che abbia accettato la guida tecnica degli Azzurri. Il suo entusiasmo e la sua competenza saranno fondamentali per le sfide che attendono l’Italia nei prossimi mesi”.

Questa la nota pubblicata dalla Figc che non fa alcun riferimento alla querelle con il Napoli, il cui presidente, Aurelio De Laurentiis, aveva detto di voler pretendere la penale di 3 milioni di euro legata alla risoluzione del contratto di Spalletti, che si impegnava a rimanere fermo per una stagione prima di ritornare sulla panchina di una squadra... di club.

Ma De Lautentiis non sembra voler considerare tale interpretazione, non essendo scritta su carta e vuole che qualcuno paghi quello che lui, in un comunicato del 15 agosto, ha definito "vil denaro".

Si attende adesso la replica del Napoli.





Crediti immagine: twitter.com/FabrizioRomano/status/1692595468046315587