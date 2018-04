Coccoluto fa scatenare il Noir Club & Restaurant di Lissone (MB)

Martedì 24 Aprile 2018 Claudio Coccoluto fa ballare Noir Club & Restaurant - Lissone (MB) in collaborazione con Sottobosco. E' uno degli eventi più attesi dell'intera stagione del top club brianzolo. Coccoluto è senz'altro un mito del mixer, uno dei pochi artisti italiani della musica da ballo ad essere sempre in bilico tra ricerca musicale e capacità di far ballare qualsiasi pubblico. Ed un dj set in un club conosciuto per la qualità dei suoi servizi come Noir è senz'altro un evento unico, da non perdere.

Ma chi è Claudio Coccoluto?

"Avrei potuto fare l'architetto, lo dico perché facendo il DJ non sono andato poi così lontano. In console mi trovo a dare forma, attraverso il suono organizzo lo spazio". Il DJ, 53 anni si muove con esperienza e saggezza ma con l'energia e la passione dei vent'anni tra le console di tutto il mondo. All'inizio della storia quando comprò il primo disco della sua vita, Goats Head Soup dei Rolling Stones, la musica lo aveva già conquistato. Durante gli anni passati nel negozio di suo padre fino all'acquisto del primo campionatore è tutto un pensare, un creare, un disegnare la rotta. Consapevole che la musica è il suo linguaggio, il suo codice per comunicare con il mondo. Dalla musica arrivano infinite possibilità per "giocare" con la realtà, inizialmente non pensava di fare il dj, comprava dischi rock e leggeva giornali musicali. A tredici anni con i suoi vinili si presentò in una piccola radio locale e gli affidarono subito il programma della sera dalle 20.00 alle 21.00. La sua programmazione era tutta orientata al rock, poi grazie alla prima elettronica e alla scoperta delle produzioni di Giorgio Moroder approda nella "ballabilità". Tutta la sua carriera è segnata dalla scoperta, dal desiderio di arrivare in territori nuovi per organizzare nuove sfide. Alla fine degli anni '70 conosce Mozart e Daniele Baldelli, due personaggi che cominciavano a rendere interessante il mestiere del dj, quell'arte che permette di suonare contemporaneamente due vinili facendoli diventare un altro suono. Intuì che fare il dj aveva in sé qualcosa di creativo, che il dj può liberare la musica dai vincoli dei generi, dai blocchi accademici di cui sono schiavi molti musicisti. Seguendo la musica era arrivato a un linguaggio libero e universale, che prometteva nuovi e infiniti approdi. La musica é la mia giornata. La occupa, la invade. E non solo la notte quando metto i dischi nei club, ma anche quando, appena, sveglio, mi applico ai piatti e al mixer per provare. Ascolto per ore nuovi brani, musiche inedite, artisti ai primi passi scovati su internet nei tanti siti on line. Poi ci sono gli esordienti che mi mandano i loro lavori e chiedono pareri, attenzione e anche, naturalmente, indicazioni. Ogni giorno è l'occasione per riflettere sul futuro del lavoro del dj, se sia davvero in sintonia con una età anagrafica che ha superato i 40 anni'. Claudio Coccoluto seguendo la strada della musica è diventato il DJ, instancabile alchimista del suono che ha portato il djing italiano ai vertici della scena internazionale. "l'italiano artista" (come è stato definito da alcuni magazines internazionali) ha creato uno stile universale.

Inaugurato nel lontano 2005, Noir Club & Restaurant è situato a Lissone (MB) ed è aperto dal giovedì al sabato. La programmazione artistica di assoluto livello spazia da live, feste a tema e dj set di fama internazionale. I dj ed i party del locale sono spesso legati ai più importanti network radiofonici (RTL 102.5, Radio 105, Discoradio). Tutto ciò proietta il Noir nell'olimpo dei locali italiani, una ristretta élite di club aperti con successo tre sere a settimana. Noir fa di un autentico network costituito anche da Molto e Mucho Mas, situati a Carate Brianza (MB) e dal Dorsia di Seregno. In questi spazi, tutti situati in Brianza, ristorazione, musica dal vivo e dj set di alto livello ogni settimana regalano emozioni ai clienti.

"Ognuno ha una propria stanza delle meraviglie, che è la casa in cui abitano le sue passioni e le sue emozioni. Ecco la mia: Noir Club & Restaurant". La nuova stagione, quella dell'autunno - inverno 2017-18 al club di Lissone (MB) inizia così. Il locale, da anni un punto di riferimento importante per chi vuol ballare con stile in Brianza e non solo, vuol continuare a far emozionare i suoi ospiti. La nuova stagione inizia con tre party da non perdere. Dopo un'estate di successi al Molto di Carate Brianza lo staff si è spostato quindi nella sua casa invernale: ogni giovedì per il party Popstar al mixer si alternano Antonio Viceversa ed Alex De Ponti, due grandi professionisti del divertimento. Ogni venerdì la serata inizia con le melodie e le canzoni del live show di Paolo Manila. E' il dinner party "Cena, Canta e Balla". Più tardi prende vita il party UrbanIce: dalla console arriva il sound hip hop & reggaeton di Toni Cognetti di RTL 102.5 e chi ne ha voglia può scatenarsi fino al mattino.Il sabato invece vita il nuovo party Flirt. Al mixer si alternano dj importanti come Corrado Apeddu del celebre Blu Beach di Porto Rotondo e Ben Dj, uno dei dj più affermati in ambito club esclusivi & dintorni. Come i tanti ospiti del Noir sanno bene, qui per iniziare a divertirsi non si aspettano le ore piccole. Ogni giovedì, venerdì e sabato sera il Noir è il luogo perfetto per iniziare la serata con aperitivo, cena a buffet o pizza. E prima di iniziare a ballare con i dj, si ascolta sempre ottima musica dal vivo.