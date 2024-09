Il “Sikania Film Festival” torna per la sua seconda edizione, confermandosi quale uno degli happenings più attesi per gli amanti del cinema indipendente e delle nuove tendenze cinematografiche. L’evento si svolgerà sabato 21 settembre alle ore 20:00 nel Teatro “Nelson Mandela” di Misterbianco. Il programma ufficiale è stato presentato il 19 settembre durante una conferenza stampa, svoltasi al Teatro Comunale “Camilleri” di Misterbianco, alla quale ha presenziato il Sindaco Dott. Marco Corsaro, insieme a personalità di rilievo del panorama cinematografico.

L’incontro, moderato magistralmente da Elisa Petrillo, ha visto la partecipazione della splendida conduttrice del festival, dello staff organizzativo, d’una qualificata rappresentanza della giuria e d’una selezione di prestigiosi ospiti, partner e sponsor, che contribuiranno a rendere questa edizione ancora più grandiosa. Dopo il successo della prima edizione, la rassegna si propone di celebrare il talento e la creatività di registi emergenti provenienti da tutto il mondo, offrendo al pubblico la possibilità di scoprire nuove storie e stili narrativi. La serata sarà arricchita da proiezioni, premiazioni e momenti di confronto tra professionisti del settore e pubblico. L’evento è anche un'importante occasione per sottolineare il legame tra la cultura cinematografica e il territorio siciliano, da sempre fonte d’ispirazione per storie intense e suggestive.

Misterbianco, col suo Teatro “Nelson Mandela”, diventerà nuovamente il palcoscenico di un evento unico, capace di fondere arte, passione e innovazione. Il programma della serata prevede alle ore 18:00 il red carpet ed il photo call. Alle 18:30 la performance di danza storica con Danzando l’800. Alle 20:00 l’apertura ufficiale del festival e inizio proiezioni di: Cat Chaser di Sijia Zheng (USA) della durata di 5 minuti; Chello 'Ncuollo di Olga Torrico (ITA) di 20; Contro le Regole di Giuseppe Scirè Brialei (ITA) 14:59; Do Not Forget di Carmela Barbara Longo (ITA) 15:10; Eulogy di Giuseppe Cardaci (ITA) 17:00; AI – Agente Immobiliare di Alberto De Luca (ITA) 15:00; Irene 6 di Rosario Terrana e Enzo Sciascia (ITA) 19:56; Lo Strano Spettacolo di Mr. Ortis di Michele Catelani (ITA) 13:20; Un Piccolo Posto nell'Universo di Emiliano Chillico (ITA) 9:28. Alle ore 22:30 premiazione dei cortometraggi e assegnazione dei premi principali.

I premi in palio sono i seguenti: Premio Etna (Giuria Tecnica); Premio Global (Voto del Pubblico); Premio Sikania Film Festival (Produzione); Premio della Critica (novità 2024); Miglior Regia, Produzione, Montaggio, Soggetto, Colonna Sonora, Attore e Attrice Protagonista, Attore e Attrice Non Protagonista, Attore e Attrice Under 18. Ospiti Speciali: Paolo Licata, regista di Picciridda e L'Amore che Ho, Dance Generation, scuola di danza di Domenico Emanuele, Over the Rainbow, scuola di musical di Roberta Furnò, Maison du Cochon, gruppo di moda diretto da Liliana Nigro, Sabrina Messina, mezzosoprano di fama internazionale, Noemi Taschetta, ballerina vincitrice di premi coreografici. La giuria sarà formata da Enzo Stroscio (Globus Television), Samantha Polizzi (Cantante e Attrice), Daniela Cantarella (Rei TV), Giuseppe Cantarella (YVII TV), Bruno Mirabella (Regista), Dario Vellini (Consigliere Comunale), Donatella Turrillo (Fotografa), Elisa Petrillo (Sud Gusto), Gio Galante (Cantautore), Marcello Strano (Il Popolo Veneto), Marina Virgillito (Assessore), Marta Limoli (Attrice), Nicola Abbadessa (Direttore Artistico Nelson Mandela).