"Aggiornamento 'Moment 4' di Windows 11: Rivoluzione in Anticipo"

Microsoft ha appena lanciato una pietra miliare nell'evoluzione di Windows 11 con l'aggiornamento più ambizioso fino ad oggi, noto come "Moment 4". Questo aggiornamento rivoluzionario è ora disponibile per il download anticipato e promette di portare un'ampia gamma di miglioramenti all'esperienza degli utenti di Windows 11.

Inizialmente, l'anteprima di Moment 4 era stata rilasciata solo per i tester di anteprima di Windows 11 Insider a settembre 2023. Tuttavia, ora anche gli utenti standard di Windows 11 possono accedere a questo aggiornamento epocale. Basta attivare l'opzione "Ottieni gli ultimi aggiornamenti non appena disponibili" in Windows Update per vedere apparire l'aggiornamento KB5031455 e installarlo manualmente. In alternativa, l'aggiornamento verrà reso disponibile automaticamente per tutti i computer Windows 11 il prossimo Patch Tuesday, fissato per il 14 novembre.

Con un peso di circa 600 megabyte, KB5031455 può anche essere scaricato manualmente dal Catalogo di Aggiornamento Microsoft. Questo aggiornamento è particolarmente significativo perché sblocca numerose nuove funzionalità e miglioramenti che erano stati precedentemente integrati nel sistema operativo ma che ora diventano finalmente accessibili agli utenti.

Una volta installato con successo, KB5031455 cambierà la versione completa di Windows 11 a "Windows 11 Versione 22H2 (Build 22621.2506)", anche se in realtà si tratta della versione 23H2 di Windows 11. Questo suggerisce che Microsoft prevede di rilasciare presto un piccolo aggiornamento per riflettere correttamente la versione.

L'aggiornamento "Moment 4" è noto per portare un'ampia gamma di innovazioni eccezionali a Windows 11, migliorando significativamente vari aspetti del sistema operativo. Tra le sue funzionalità più significative ci sono:

Windows Copilot AI: Una potente funzionalità progettata per migliorare la produttività e l'assistenza agli utenti.

Supporto nativo per i formati di pacchetto "rar", "7z" e "tar".

Miglioramenti al menu Start.

Un mixer del volume potenziato accessibile tramite "Ctrl + Tasto Windows + V".

La nuova app Windows Backup.

Supporto per passkeys, destinati a sostituire le tradizionali password.

Migliorata protezione antiphishing.

La possibilità di nascondere l'orologio nell'angolo in basso a destra dello schermo.

Una pagina iniziale completamente ridisegnata dell'app "Impostazioni".

Controllo dei dispositivi con illuminazione dinamica, come mouse e tastiere.

E molto altro ancora.

Comparato alla versione di anteprima di Moment di settembre 2023, questo aggiornamento ha anche risolto vari bug, apportato modifiche estetiche e aggiunto nuove funzionalità, tra cui opzioni di personalizzazione per le luci dinamiche OEM, il cambio di nome ufficiale della Turchia e il supporto per cambiamenti di valuta e ora legale in alcune regioni.

In sintesi, l'aggiornamento "Moment 4" di Windows 11 rappresenta un salto in avanti significativo per il sistema operativo, con un'ampia gamma di miglioramenti progettati per arricchire l'esperienza degli utenti. Gli utenti possono aspettarsi prestazioni migliorate e nuove funzionalità che renderanno Windows 11 ancora più potente e versatile.