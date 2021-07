Nasty Juice Music, collettivo di dj ormai consolidato, ogni giovedì su Crop of Music - www.cropofmusicradio.com - propone il suo Nasty Juice Radio Show, un'occasione perfetta per scoprire talenti musicali e conoscere le tendenze in ambito musica elettronica in Italia e non solo.

Giovedì 8 luglio 2021, dalle 21 alle 22, va in scena un episodio speciale del programma: in diretta streaming sulle pagine Facebook di Crop of Music e Nasty Juice Music, da un fienile sui colli bolognesi, c'è Dangeli, dj producer siciliano con all'attivo tracce di successo internazionale, molte delle quali suonate dai più importanti dj della scena techno (Adam Beyer, Pan Pot, Oliver Hunteman, Chris Liebing, Gregor Tresher…). Nell'ormai lontano 2006 ha debuttato come produttore e da quel momento non si è più fermato. Il suo stile musicale, sofisticato e insieme potente è immediatamente riconoscibile. Il suo percorso di ricerca alterna generi e stili sempre differenti, spaziando dalla tech-house alla techno.

Nasty Juice Music è uno spazio di libertà in cui si muovono tanti diversi artisti, permettendo loro di esprimersi in piena libertà. A guidare quello che è un vero e proprio collettivo c'è Davide Catania, art director di un'organizzazione nata nel lontano 2013, un'organizzazione che lavora costantemente per crescere ed affermarsi anche fuori dai confini nazionali. "E' una crew di dj piuttosto diversi diversi tra loro", spiega Davide Catania. "Siamo però tutti uniti da una passione assoluta per la musica". Tra gli altri, del collettivo fanno parte Carmelo Prato, Dangeli, Luca Zuccarello, Luca Distefano, Mahoney, Marco Sdang, Nirsm, Domi, D Beat.

