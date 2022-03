Il Presidente di Confapi Puglia, l’Ingegner Carlo Maria Martino, è intervenuto alla trasmissione “Stasera Italia” su Rete 4 il giorno 09/03/2022 esprimendo il suo parere sulla gestione delle pratiche burocratiche italiane.

Il suo intervento è scaturito dal dibattito sulla grave situazione instauratasi dopo l’invasione russa dell’Ucraina.

Questo evento drammatico, non solo ha scosso le coscienze di tutta l’Europa ma ha anche spinto gli Europei a fare un mea culpa per quanto riguarda le interdipendenze con la Russia.

Gli italiani in particolare si sono ritrovati bruscamente di fronte all’impossibilità di soddisfare il proprio fabbisogno energetico.

Negli anni precedenti non abbiamo mai puntato su una fonte di energia che ci rendesse indipendenti o meno dipendenti dall’estero e ora stiamo scontando questa pecca.

L’ing. Martino allora ha espresso fermamente il seguente concetto facendosi portavoce dell’imprenditoria privata pugliese:

“La burocrazia italiana ha paralizzato gli imprenditori, non permette di realizzare impianti di produzione energetica, sia pure di fonti rinnovabili, in tempi ragionevoli. Servono dieci anni solo per avere l’autorizzazione! In questo contesto come possiamo essere competitivi?”

L’intervento è stato pregno di animo in quanto sono tematiche che coinvolgono tutti gli imprenditori in prima persona.

Il Presidente ci Confapi Puglia è intervenuto anche su TGCOM24 e sulla rete TRM Network, ribadendo il concetto con fermezza.