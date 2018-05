Amazon, per Milano e dintorni attivo il servizio Consegna Oggi

Parte da Milano la nuova offerta Amazon, Consegna Oggi, che permette ai clienti Amazon di Milano, abbonati a Prime, di poter usufruire della consegna in giornata, senza costi aggiuntivi, su oltre un milione di prodotti.

Così, un un ordine del valore minimo di 29 euro inviato in mattinata, per un milanese sarà possibile riceverlo a casa tra le 18.30 e le 21:30 del giorno stesso, senza costi aggiuntivi.

Tra i prodotti acquistabili con l'opzione Consegna Oggi vi sono non solo quelli che appartengono alla maggior parte delle categorie di prodotto Amazon, dall'elettronica ai giocattoli, ai film... ma anche le centinaia di migliaia di prodotti provenienti dalle aziende che utilizzano il servizio Logistica di Amazon.

«I clienti Prime - ha dichiarato Lou Santini, Director Eu Prime di Amazon - amano le spedizioni veloci, senza costi aggiuntivi, su milioni di prodotti.

Oggi siamo entusiasti di rendere Prime ancora più veloce, offrendo ai clienti la consegna in giornata senza costi aggiuntivi, oltre ai tanti vantaggi inclusi nel loro abbonamento, come lo streaming illimitato di film e serie TV o l'archiviazione di foto con Prime Foto, tutti senza costi aggiuntivi.

I clienti Prime residenti nell'area di Milano e hinterland, possono trovare un'ampia selezione di prodotti disponibili per la consegna in giornata, e ricevere ciò di cui hanno bisogno, o che semplicemente desiderano, entro la sera stessa.»

I clienti Prime possono usufruire della Consegna Oggi senza costi aggiuntivi per ordini superiori a 29 Euro. Per importi inferiori, l'opzione di consegna in giornata è disponibile per 6,99 euro. Per i clienti non abbonati a Prime, la consegna in giornata è disponibile per 8,99 euro.