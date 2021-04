La primavera 2021 è ormai nell'aria e non è facile viverla nel periodo complicato che il mondo sta passando. Visto che spesso non è possibile spostarsi liberamente e vivere di persona tutte le bellezze del nostro paese, ecco un gran bel modo per godere almeno in parte del Salento:

"E' diventata ormai una tradizione andare a trovare i miei genitori ogni febbraio negli ultimi anni da quando mi sono trasferito a Milano in pianta stabile". Il salentino Modus Dj ha voluto riprendere un dj set sulla splendida spiaggia di Monaco Mirante (Taranto). "Ho voluto realizzare questo progetto durante questa settimana di 'ritorno a casa' insieme al mio staff ultra decennale (cameraman, videomaker, grafici). Sono davvero contento del risultato". Modus Dj, protagonista della scena house internazionale, è tra l'altro in forte ascesa nello scenario internazionale. I suoi dischi infatti li pubblica una label di livello assoluto come la svizzera Purple Music e i suoi dj set nei più esclusivi spazi milanesi si susseguono da tempo. Nell'estate 2020 proprio su Purple Music è uscita la sua "Come On and Go With Me".

Monaco Mirante è un'oasi in cui mare e costa si fondono in un tutt'uno che regala emozioni. La spiaggia è situata Campomarino e San Pietro in Bevagna (Taranto). E' una zona splendida, non ancora così nota, tra le più belle, forse, della zona del del Mar Ionio. Un video di questo tipo, pubblicato su YouTube, è senz'altro una modalità di "promozione territoriale" innovativa e musicale.

Il link per godersi tutto il dj set di Modus dj a Monaco Mirante è intitolato semplicemente "Modus Dj ft Mar Ionio" è questo:

https://www.youtube.com/watch?v=hp9iGm1xi-0.