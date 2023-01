Un libro interessante... Da un lato, nella sua prima parte, racconta una particolare e drammatica storia avvenuta ad un avvocato nel brindisino (ben rappresentativa delle problematiche che vivono ed incontrano i poveri individui affetti da ansia e depressione), ispirata a fatti realmente accaduti e che mette in luce i risvolti, la diagnosi e la cura di malattie tanto frequenti ma, allo stesso tempo, tanto poco conosciute nella loro eziologia, biologia e clinica.

Da un altro lato, nella sua seconda parte, è un utile manuale pratico, rigorosamente scientifico nell’interesse di chiunque, per un corretto approccio preventivo, diagnostico e terapeutico.

Insomma, ‘La Strana Malattia (Come prevenire, diagnosticare, e curare, ansia e depressione)’, di Stefano Ligorio è un libro da leggere.

E’ disponibile in formato ebook sul Play Store (presente su tutti gli smartphone -sezione libri-), Mondadori store, La Feltrinelli Store, IBS store e su tanti altri, inoltre su Amazon è invece disponibile sia in formato ebook, sia in formato cartaceo.