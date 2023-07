Videoclip: https://youtu.be/4OxW2fHW8uE

“CANZONE D’AMORE PER TE” è un brano che rappresenta l’amore e l’innamoramento, parla di quanto si è disponibili verso l’altra persona, parla di quanto l’emotività spesso superi la razionalità, tutte le sensazioni e le sfaccettature dell’amore sembrano a volte cose semplici o banali, ma in realtà sono momenti molto importanti nella nostra vita, parla della forza dell’amore e di come sia bello amare e sentirsi innamorati.

Il singolo anticipa l'uscita del suo secondo album "VITA NORMALE” (pubblicato da SanLucaSound), un lavoro impegnativo e sudato fino in fondo, Nicola dice “In questo momento provo un misto di soddisfazione, di incredulità, di orgoglio … delle volte penso che, per fare tutto questo solo per il gusto di farlo, bisogna essere un pò matti. Forse lo sono … ma soprattutto sono felice di quello che faccio, poesia, musica ed emozioni”.

L’album contiene quindici canzoni e racconta anni di esperienze e passioni vissute, ha lasciato che i pensieri andassero dove volevano, Amore, insicurezza, pensieri, estate, problemi giovanili, valori, sogni, di come sia bello vivere semplicemente, lasciarsi guidare dall’istinto, ha alternato momenti di ilarità a momenti di riflessione fino al risultato finale molto soddisfacente e comunicativo per tutte le generazioni.

BIOGRAFIA

Nicola Albertini nasce a Bologna il 21 aprile 1967, all'età di 10 anni inizia a studiare musica ed in particolare il pianoforte. porta avanti gli studi parallelamente alle scuole medie e superiori.

A 20 anni sostiene l'esame di maturità (Liceo Scientifico) e, come privatista esterno, l'esame di solfeggio e teoria musicale presso il conservatorio G.B. MARTINI di Bologna.

Purtroppo l'anno del servizio di leva e poi l'entrata nel mondo del lavoro non gli consentono di portare avanti gli studi di pianoforte come avrebbe sognato.

Nonostante il poco tempo Nicola continua a coltivare la passione musicale per diletto e passatempo, esibendosi in piccoli eventi.

In casa sono famosi i giudizi della sua adorata figlia Alice (14 anni – appassionata di youtubers) che gli dice: “papà scrivi delle canzoni da vecchi!”, la più bella è stata quando ha detto (Nicola ha una voce abbastanza rude) “papà mi sa che Vasco Rossi ti copia la voce!”.

Fin dall'adolescenza Nicola ha l'istinto di esprimersi e raccontarsi attraverso la musica, scrivendo canzoni, tanto che, tra i 20 e i 30 anni di età, prova ad entrare nel mondo della discografia, presentando la propria produzione ad alcune case discografiche.

Nell'estate del 2019 Nicola entra in contatto con SanLucaSound, una etichetta discografica bolognese gestita da Manuel Auteri e Renato Droghetti.

Il rapporto con Manuel e Renato, iniziato per gioco (l'intenzione era solo quella di arrangiare e registrare alcune canzoni), ben presto si è trasformato in un progetto discografico.

Nicola pubblica in aprile 2020 il singolo “ITALIA DAI” (canzone dedicata all'Italia e agli Italiani che stavano vivendo il lockdown causato dal COVID 19). Il brano viene supportato da un video molto emozionante realizzato da Rodolfo Rod Mannara completamente a distanza.

A settembre 2020 esce il secondo singolo “LA VITA E' UN GIOCO” anche questa volta accompagnato dal video sempre prodotto da Rodolfo Rod Mannara e Federica Lecce.

In dicembre omaggia la sua città a cui è davvero legato, esce “BOLOGNA DA AMARE” insieme ad un video girato da Fabian Nestor Gualmini.

Dopo tanto lavoro in studio di registrazione, finalmente a maggio 2021, Nicola riesce a coronare il grande sogno di pubblicare il suo primo LP dal titolo “NON E’ MAI TROPPO TARDI”.

Il disco è composto da 13 brani ed è stato anticipato dal singolo “AMAMI DI PIU”, brano trainante del progetto.

Anche questa volta alla regia del video c’é Rodolfo Rod Mannara insieme a Federica Lecce.

A natale 2021 Nicola pubblica la canzone “LETTERINA DI NATALE” che l’anno successivo sarà inserita nel disco “BAN NADEL 3.0” (una iniziativa nella quale un gruppo di artisti capitanati da Manuel Auteri e Renato Droghetti di San Luca Sound hanno messo a disposizione una loro canzone per aiutare con una raccolta fondi CUCINE POPOLARI BOLOGNA). L’iniziativa ha visto inserito nel disco anche la canzone dei POOH “Non Serve Che Sia Natale” cantata insieme da tutti i partecipanti all’evento (E’ possibile visionare il video della canzone girato per l’occasione da Rodolfo Rod Mannara e Federica Lecce).

Nell’estate 2022 Nicola pubblica “SUMMER ROCK AND ROLL”. Una canzone ironica dedicata all’estate. Anche in questo caso il connubio con Rodolfo Rod Mannara e Federica Lecce ha prodotto un bellissimo video per l’occasione. Nicola si é divertito a prendersi in giro recitando la parte di tre musicisti di rock and roll.

A due anni dall’uscita del primo LP Nicola pubblica nel giugno 2023 il suo secondo album.

Questa volta il disco é composto da 15 brani. Il titolo del nuovo disco è “VITA NORMALE “ ed il singolo in promozione si intitola “CANZONE D’AMORE PER TE”. Anche questa volta il Team composto da Nicola Albertini, Rodolfo Rod Mannara e Federica Lecce ha prodotto un video a supporto della canzone.