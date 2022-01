L'ABC della Comunicazione: il workshop in presenza a cura di Lorenzo Tiezzi che dà gli strumenti per comunicare al meglio. Il 12 marzo 2022, a Milano @ THISISLAB



L'ABC della Comunicazione è un workshop in presenza a cura di Lorenzo Tiezzi, ufficio stampa / comunicatore attivo dal 1996 con la sua agenzia ltc (lorenzotiezzi.it). In una intensa giornata 'live', il workshop, che si svolge a Milano il 12 marzo 2022 presso THISISLAB (via Toffetti 9, dalle 11 alle 13:30 e dalle 14:30 alle 18:30), fornisce tutti gli strumenti per comunicare in modo efficace. I partecipanti saranno al massimo 13, per cui la possibilità di passare dalla fumose teorie alla pratica quotidiana c'è. Per informazioni: +39 339 3433962, [email protected]



"La comunicazione non è una scienza esatta. L'ABC della Comunicazione dà un percorso per evitare gli sbagli più madornali, tra cui la voglia di essere sempre perfetti. Non è solo impossibile, è anche inutile, visto la comunicazione procede sempre per errori. E' invece fondamentale saper capire quando una foto, un video o un testo 'funzionano' o quando invece non lo fanno" spiega Lorenzo Tiezzi, che in oltre 25 anni di attività ha comunicato l'attività di realtà come Domina Coral Bay, A2A, Red Bull, la musica pop dance di artisti come Gigi D'Agostino, Don Omar e Lucenzo (i creatori del tormentone "Danza Kuduro") o quella sofisticata di colossi del lusso internazionali come Buddha Bar ed Hotel Costes.



"Tutti o quasi comunicano, spesso urlando, ovvero commettendo un errore. Ancora più grave è non raccontare almeno un po' la propria storia. Soprattutto in momenti di crisi come questo diffondere almeno un po' tutto ciò che si fa è necessario", spiega Tiezzi che è stato anche autore tv, e ha scritto a lungo per testate come L'Uomo Vogue, L'Espresso, Max, GQ e Gazzetta.it.



Social, mail marketing, video, pubblicità, agenzie di comunicazione, ufficio stampa, storytelling, siti web, visibilità, influencer, content marketing... in uno scenario in cui tutto cambia sempre, L'ABC della Comunicazione fornisce un percorso per non passare la giornata scrollando su Instagram o Tik Tok credendo di comunicare.



Il workshop è dedicato a chiunque debba comunicare un progetto: un brand, un negozio o un locale... oppure se stesso, come capita sempre più spesso in ogni settore, dal variegato mondo delle professioni, a quello dell'arte, passando per musica e ogni tipo di creatività. "Giovani neodiplomati e neolaureati che stanno iniziando ad occuparsi di comunicazione, giornalisti freelance, manager, imprenditori, persone in cerca di nuovi stimoli. Ognuno potrà trovare stimoli e mezzi per raccontarsi meglio. Il settore offre reali opportunità ma solo a chi sa davvero lavorare", conclude Tiezzi.



Il workshop L'ABC della Comunicazione sarà 'interrotto' dagli interventi di quattro professionisti che racconteranno le loro esperienze ed il loro approccio alla comunicazione: Antonio Scolari (ufficio stampa specializzato in turismo, Pizzinini & Scolari), Francesca Lovatelli (PR e giornalista per Libero, TGcom24, etc), Alessandra Cherubini (Social Media Manager e Redattrice presso Radio m2o), Francesco Sarzi (tra i fondatori di Anima Digitale, agenzia specializzata in digital marketing).

//



Chi partecipa al workshop ha anche diritto a:



L'ebook "L'ABC della Comunicazione ", che approfondisce i contenuti del Workshop



L'ebook "Faccio After" di Lorenzo Tiezzi, che contiene tanti spunti interessanti su show business e comunicazione (tra gli altri quelli di Claudio Coccoluto, Ralf, Franchino, Saturnino... e analisi di figure chiave come Tommy Vee, Gigi D'Agostino, etc)



Mezz'ora di consulenza 'one to one' con Lorenzo Tiezzi su un progetto specifico da comunicare



L'accesso per sempre alla pagina privata instagram.com/ltc.pills, una sorta di diario quotidiano su come comunicare meglio.



//



CENNI DEL PROGRAMMA DEL WORKSHOP L'ABC della Comunicazione



I maestri della comunicazione (e cosa possiamo rubare, a loro, non ai mediocri)



Cos'è una notizia



Le 5 W



You are your brand (e devi sentirti sempre Vuitton oppure un sarto)



Tik Tok vs Instagram vs Facebook (...): ogni social è un mondo a sé



Gli Influencer sui social, tutto il resto anche sul web... e poi nella realtà e nella tua nicchia



Decluttering & apparenze



Lo splendido mondo dello show biz (dove tutto è business)



La visibilità sui media non si compra, i fan sui social sì



"Ho bisogno di visibilità" e gli errori da non fare (porno e presse compresi)



Guida Michelin, Calendario Pirelli, Treedom: green washing & content marketing



Google, dove tutti cerchiamo tutto (e dove dobbiamo essere)



Foto, video, testi, sito, social, contatti: cosa serve davvero per comunicare



Wikipedia, loghi, web designer, uffici stampa, fan (...) e tutto ciò che di solito non serve a niente (anche se sei convinto del contrario)



Micro eventi, Groupon, WhatsApp, Newsletter... e altri strumenti di comunicazione "alternativa"



Storytelling: racconta la tua storia (brevemente, con leggerezza)



Gli strumenti gratuiti online per imparare a comunicare ogni giorno



(...)



CHI E' LORENZO TIEZZI



Laureato al DAMS di Bologna nel 1996 con una tesi in sociologia sul concerto rock, Lorenzo Tiezzi da allora lavora come ufficio stampa / comunicatore. Fiorentino, classe 1972, ha vissuto in tante città italiane e pure a Londra. La sua agenzia ltc - lorenzo tiezzi comunicazione oggi si occupa soprattutto di turismo, musica, food & dintorni. Tra gli altri, collabora o ha collaborato con Domina Coral Bay, A2A, Red Bull, Fresh Del Monte, Opening Act Vasco Live Kom (Vasco Rossi Dj Tour), Gigi D'Agostino, MINI Meets Music Contest, Samsara Beach, etc. Dopo essere stato stato direttore di palco (Auditorium di Milano, Orchestra Verdi) ed autore tv (TMC 2), ha scritto a lungo su testate come L'Uomo Vogue, L'Espresso, Max, GQ, Gazzetta.it. (...). Oggi continua a farlo su Spettakolo, ReWriters, Vanity Class (...) e su AllaDiscoteca, il suo blog dedicato al divertimento.