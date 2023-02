Un ampio sondaggio negli Stati Uniti rivela convinzioni e credenze del nazionalismo cristiano.

Secondo un nuovo sondaggio, poco meno di un terzo degli americani, ovvero il 29%, si qualifica come nazionalista cristiano e di questi, due terzi si definiscono evangelici bianchi. Il sondaggio condotto su 6.212 americani dal Public Religion Research Institute e dalla Brookings Institution è il più grande che abbia mai misurato le dimensioni e la portata delle convinzioni nazionaliste cristiane.

Il sondaggio rileva che il 10% degli americani è un nazionalista cristiano dichiarato, quello che il sondaggio chiama "aderente", mentre un altro 19% è simpatizzante degli ideali nazionalisti cristiani.

Tra i protestanti evangelici bianchi, quasi due terzi sono aderenti o simpatizzanti del nazionalismo cristiano. Il sostegno al nazionalismo cristiano è significativamente minore tra i protestanti asiatici, meticci, neri e ispanici. Le maggioranze di protestanti bianchi mainline, cattolici, ebrei, membri di altre fedi non cristiane e americani non affiliati, invece, rifiutano o rifiutano in gran parte il nazionalismo cristiano. (Il sondaggio li definisce "scettici" e "rifiutanti").

L'attenzione per il nazionalismo cristiano è cresciuta rapidamente negli ultimi anni, soprattutto in seguito all'attacco del 6 gennaio al Campidoglio degli Stati Uniti. Il termine descrive un sistema di credenze religiose e politiche che sostiene che gli Stati Uniti sono stati fondati da Dio per essere una nazione cristiana. Nel sondaggio, i sostenitori del nazionalismo cristiano sono stati identificati in base alle loro risposte a cinque affermazioni, tra cui: «Gli Stati Uniti dovrebbero essere dichiarati una nazione cristiana» e «Dio ha chiamato i cristiani a esercitare il dominio su tutti i settori della società americana».

A differenza di altri studi che hanno suggerito che i nazionalisti cristiani sono solo nominalmente frequentatori di chiese, l'indagine PRRI/Brookings ha rilevato che i nazionalisti cristiani hanno una probabilità significativamente maggiore rispetto agli altri americani di essere legati alle chiese e di affermare che la religione è importante nella loro vita. «C'è una forte correlazione tra la frequenza della chiesa e la probabilità di essere un aderente o un simpatizzante del nazionalismo cristiano», ha dichiarato Robert P. Jones, presidente e fondatore del PRRI. «Gli aderenti al nazionalismo cristiano hanno più di sei volte la probabilità di frequentare settimanalmente la chiesa rispetto a chi lo rifiuta».

I nazionalisti cristiani dichiarati tendono anche a essere più anziani: circa 6 su 10 e i loro simpatizzanti hanno più di 50 anni, secondo l'indagine. Sono anche molto meno istruiti degli altri americani. Solo il 18% dei sostenitori del nazionalismo cristiano ha una laurea quadriennale, rispetto al 36% di coloro che sono stati etichettati come scettici e al 48% di coloro che rifiutano il nazionalismo cristiano.

Il nazionalismo cristiano come visione del mondo non è una novità, ma i termini lo sono. Infatti, un terzo degli intervistati ha dichiarato di non aver mai sentito parlare di questo termine. Per questo motivo, è impossibile dire se le fila dei nazionalisti cristiani siano cresciute nel tempo.

Nel loro libro "Christian Nationalism in the United States", i sociologi Andrew Whitehead e Sam Perry hanno scoperto che circa il 20% degli americani abbraccia fortemente le idee nazionaliste cristiane. Il sondaggio del PRRI è più in linea con un sondaggio del Pew Research del 2021 che ha rilevato che il 10% degli americani sono quelli che il Pew ha identificato come conservatori «di fede e di bandiera».

Qualunque sia il numero esatto, il sondaggio conferma che, con un rapporto di 2 a 1, gli americani rifiutano una visione del mondo nazionalista cristiana.

La stragrande maggioranza degli americani (70%) non crede che il governo debba dichiarare l'America una nazione cristiana. E quasi il 60% non pensa che le sue leggi debbano essere basate su valori cristiani. La maggior parte degli americani (73%) ha dichiarato di preferire un Paese composto da una diversità di fedi e non solo dal cristianesimo. Tuttavia, i nazionalisti cristiani esercitano un'influenza notevole sulla politica americana.

Più della metà dei repubblicani si identifica oggi come nazionalista cristiano o simpatizzante, conclude il sondaggio. Alcuni membri del Congresso, in particolare la rappresentante della Georgia Marjorie Taylor Greene, appoggiano con orgoglio questa etichetta. L'ex presidente Donald Trump si è definito un nazionalista e il sondaggio rileva che i nazionalisti cristiani hanno un'opinione molto più favorevole di Trump rispetto alla popolazione generale.

Questo fa sì che il potere politico dei nazionalisti cristiani sia di gran lunga superiore al loro numero effettivo nella popolazione.

«Se fossimo in Europa e avessimo quattro o cinque partiti politici, avremmo un partito nazionalista cristiano che rappresenterebbe un quarto del Paese o al massimo il 30%», ha detto Jones. «Ma poiché abbiamo questo sistema binario, questo gruppo si carica in un unico partito politico. Ecco perché il Paese si sente diviso».

L'influenza dei nazionalisti cristiani si fa sentire anche dal punto di vista teologico. Due terzi dei nazionalisti cristiani ritengono che gli obblighi biblici nei confronti dei poveri riguardino più gli atti caritatevoli dei singoli che il compito di una società giusta. Gli americani nel complesso sono divisi: il 54% sostiene che le ingiunzioni bibliche di prendersi cura dei poveri riguardino atti caritatevoli da parte di singoli individui, mentre il 47% ritiene che si tratti principalmente dell'obbligo di creare una società giusta.

Su temi come la razza, l'immigrazione e l'Islam, le loro opinioni divergono significativamente da quelle della maggior parte degli americani.

Circa un terzo degli americani afferma il principio fondamentale della cosiddetta grande teoria della sostituzione, la convinzione che gli immigrati stiano «invadendo il nostro Paese e sostituendo il nostro background culturale ed etnico». Ma il 71% dei nazionalisti cristiani dichiarati e il 57% dei simpatizzanti dei nazionalisti cristiani concordano sul fatto che la teoria della sostituzione sia in atto.

Meno di 4 americani su 10 (39%) credono che i valori dell'Islam siano in contrasto con i valori e lo stile di vita americani. Ma la maggioranza dei nazionalisti cristiani afferma che la fede musulmana è in contrasto con lo stile di vita americano, tra il 58% e il 69%.

Non tutti i nazionalisti cristiani sono bianchi, ha rilevato il sondaggio, ma i nazionalisti cristiani bianchi hanno opinioni coerenti su razza, immigrazione e Islam.

Parlando dei risultati del sondaggio a un forum della Brookings Institution mercoledì, Jemar Tisby, storico e autore di "Il colore del compromesso" e "Come combattere il razzismo", ha concluso: «Il nazionalismo cristiano bianco è la più grande minaccia alla democrazia e alla testimonianza della Chiesa negli Stati Uniti di oggi».

(Fonte: Riforma)