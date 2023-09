Acetone spinge decisamente forte sul ritmo con le sue release. In soli 17 mesi di attività si è consolidata. Mentre scriviamo è la seconda label al mondo su Beatport e pochi giorni fa ha messo a segno ben tre brani in top ten su questo shop.



Tra le più recenti tracce pubblicate da questa label italiana, creata da Maurizio Nari e Jens Lissat e gestita con Steve Tosi, c'è l'intrigante "Kill the Groove" di Max Magnani. Ecco poi "El Caiman" di Lollo (un nuovo acquisto della label), un brano decisamente energico che guarda al futuro con sonorità Afro tech. Decisamente efficace, tra le altre, anche "Pink Panther", vicinissima alla top 10, prodotta da Nari. Non basta: in arrivo ci sono anche Sandro Puddu - "Wondeland" e Steve Tosi ""Deeper Love".



C'è poi un'altra realtà in decisa crescita per quel che riguarda l'universo musicale Acetone, ovvero Acetone Radio Show, un programma radiofonico dal sound soprattutto funky house ormai diffuso in mezzo mondo. Tra le altre, è diffuso su emittenti di riferimento come Radio XLarge (www.radioxlarge.com), sull'australiana Physical Radio (www.physical-radio.com/), e Millenium FM (https://milleniumfm.fr).



"Siamo davvero soddisfatti della crescita di Acetone Radio Show", spiegano gli artisti di Acetone, ovvero, prima di tutto, Nari, Steve Tosi, Max Magnani, Giorgio V. e Sandro Puddu."Le radio, in FM o online sono da sempre uno dei modi migliori per far conoscere nuova musica".



ACETONE, label italiana creata neppure un anno e mezzo fa da Maurizio Nari con Jens Lissat è già tra le tre label più importanti label Funky House su Beatport, l'e-shop musicale più utilizzato dai dj di tutto il mondo. La funky house, tra l'altro, è senz'altro uno dei generi di riferimento, in tutto il mondo, in questo periodo. E' quindi un traguardo davvero importante per questa nuova label italiana, che viene raggiunto anche grazie al contributo di Steve Tosi, che, tra mille altri compiti quotidiani, segue il radioshow della label.



