Si è tenuta il giorno 19 novembre 2019, presso la Sede CNA Milano, Via Marco D'Aviano, a Milano, l’Assemblea dei soci Uniexportmanager,

Un momento di incontro e condivisione delle attività svolte nell'anno.

Il presidente, Dott. Giuseppe Vargiu , ha dato l'avvio all'assemblea dando annuncio con orgoglio, dell’ingresso di UNIEXPORTMANAGER nella confederazione di CNA Professioni, accreditata dopo a metà novembre.

Passa poi la parola al Segretario Generale, Marco Piva, che passa alla relazione su quanto svolto nel primo anno di attività.

Tra questi si menzionano con orgoglio, il lavoro a sostegno della professione dell'export e dell'innovazione, rivolta alle Piccole e Medie Imprese.

In particolare, si sono evidenzi i seguenti punti:

● Coordinamento del procedimento presso UNI, l’Ente Italiano di Normazione, per la creazione Norma UNI relativa alla professione di Export manager

● Istituzione all’interno dell’associazione dell’elenco soci Innovation Manager

● Seminari Convegni Conferenze svolti a favore delle aziende in collaborazione con le CNA Territoriali. Ad oggi abbiamo avviato azioni sulle CNA territoriali di Milano, Como, Lecco, Brianza, Varese, Padova.

Il Segretatio Generale ha poi illustrato, le sfide dell'export manager e dell'Innovation manager a supporto delle Piccole e Medie Imprese .

Analizzando le potenzialità della professione nel contesto imprenditoriale Italiano. Per il suo Intervento Marco Piva ha utilizzato alcune slides, che si invieranno agli associati,

La presentazione, che ha focalizzato l'attenzione sulle opportunità che i professionisti dell'export portano in dote alle imprese.

Non senza criticità, viste le difficoltà che professionisti dell'export e dell'innovazione incontrano nel far comprendere le pecuniarità della professione, le competenze in campo, la gestione dei compenso professionali.

Non ultimo, le criticità che sovente incontrano le stesse aziende, desiderose di innovarsi e entrare su nuovi mercati, nel scegliere il giusto professionista, nel panorama Italiano attuale.

Per questo la formazione e informazione alle imprese è di cruciale importanza. L'avvio di azioni sull'estero e sul fronte innovazione può avvenire solo dopo che la direzione comprende con chiarezza cosa si può fare e cosa significa attivarsi in un direzione. Al pari, cosa comporta il non agire, in un mercato effervescente e in rapida trasformazione quale quello attuale.

Presidente e Segretario Generale incentivano alla cooperazione e sinergia tra professionisti, nell'ottica di creare maggiori opportunità di crescita. all'aumentare della consapevolezza delle potenzialità che le professioni rappresentate da Uniexportmanager presso le aziende.

Nel nuovo anno si lavorerà per l’ampliamento della base associativa e la promozione delle professionalità dei soci-

Si prevede nel corso del 2020 l’ultimazione del percorso norma UNI, che ci vede promotori dell’iniziativa.

Si valuta la ricerca di partners, sponsor o scuole manageriali interessate a iniziative e attività di formazione, sui nostri temi di export e innovazione.

Si proporranno iniziative condivise di export e internazionalizzazione

Al termine si espongono le opportunità di cooperazione attraverso un progetto condiviso con alcuni associati, per export del settore food in Giappone, paese che beneficia di opportunità grazia ai nuovi accordi bilaterali.

Francia e Germania, paesi con cui storicamente siamo concorrenti nell'export, si sono attivati in tempi rapidi.

Le aziende Italiane stanno comprendendo le potenzialità del mercato Nipponico. Occorre muoversi con efficienza e rapidità .

Su questo fronte. Uniexportmanager c'è ed è in grado di fornire supporto.