Hyper Room Christmas Edition - Vendita e asta online

Il 19 dicembre, dalle 10,00 alle 19,30, in corso Venezia 6, Hyper Room vi aspetta per "HYPER ROOM CHRISTMAS EDITION", evento dedicato a tutti coloro che desiderano trovare regali esclusivi o sfiziosi, alcuni dei quali verranno messi all'asta a scopo benefico, tutto in un'atmosfera natalizia, tra delizie delle Feste, tartufi "Urbani", brand moda come:



Araldi-borse di coccodrillo da uomo

Selena Milano, borse e shopper donna, che metterà all'asta due borse

Dreamlux, borse da sera con fibra ottica, all'asta con una delle sue borse

Baleani-cappotti e abiti donna e uomo

Rosso Rame Maylin-abbigliamento donna

Dadi Gioielli, all'asta con La Libellula della Meditazione, collana di cristalli infilati su filo di rame, accompagnati da una piccola corniola arancione simbolo della femminilità e dell'emozione del secondo chakra. 1 Centesimo di Me-che metterà all'asta le fotografie di Milano nei suoi particolari architettonici, vista e interpretata attraverso le pozzanghere.



Segnaletica urbana, pavè, marciapiedi e bordure in granito, tombini, asfalto, foglie o cartacce che troviamo per strada, assumono un connotato decorativo che, in contrasto con la storicità dell'architettura riflessa, esaltano Milano colta con un altro occhio. Ci fanno apprezzare aspetti del nostro vivere quotidiano al quale non avevamo dato altro valore che quello per il quale conosciamo abbiano.



Con 1centesimodime Marina Aletti racconta il suo approccio alla vita, coglie il bello anche dove, apparentemente , sembra non esserci. La magia di questa visione della vita, è il messaggio della sua arte che vuole diffondere per far riscoprire se stessi e il mondo che abbiamo intorno valorizzandolo appieno.



Monica Gorini-quadri all'asta

con "Towards" che rappresenta una donna forte, che riconosce il suo valore e che guarda verso il futuro che la attende con determinazione senza rinunciare alla dolcezza e alla sensibilità.



Stefano Epis-quadri all'asta

Tommaso Dognazzi-artista

Davide Montanaro-designer, vincitore del premio IAI DESIGN AWARD a Shangai, che metterà all'asta una delle sue lampade

Spadafora gioielli, all'asta con Abracadabra, anello bracciale

Dis-scarpe da uomo

Architè, giardino verticale, anche questo all'asta

Progetto 99, che metterà all'asta il caricatore di cellulare in marmo, brevettato in tutto il mondo.



Alcuni dei brand presenti in questo vero e proprio salotto del lusso Made in Italy, dove tutto è personalizzabile, che verranno messi all'asta con i loro prodotti, destineranno il ricavato a favore di Fondazione REB onlus, progetto di Ricerca sull'Epidermolisi Bollosa REB: verso la cura dei Bambini Farfalla.



L'asta proseguirà, dopo l'evento, on line sul sito www.basezero.it