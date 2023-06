In una foto scatta dalla sonda Curiosity (reperibile sul sito ufficiale della Nasa al link che mettiamo a fondo articolo) compare una stranissima struttura che sta facendo lambiccare il cervello a molti scienziati e che in effetti non sembra di origine naturale, almeno ad un primo sguardo. Le ipotesi su cosa possa essere si sprecano, si va da un cumulo di rocce vittima di uno strano gioco di prospettive, ad una formazione naturale particolarmente bizzarra, ai resti di qualche navicella terrestre del passato a ipotesi più fantasiose e fantascientifiche.

La sonda Curiosity è un rover inviato dalla NASA su Marte, con l'obiettivo di esplorare il pianeta e raccogliere dati scientifici per comprendere meglio la sua geologia, il suo clima e la sua potenziale capacità di ospitare la vita. Ecco un breve riassunto delle attività principali della sonda Curiosity su Marte:

Arrivo su Marte: La sonda Curiosity è stata lanciata il 26 novembre 2011 ed è atterrata con successo sul pianeta rosso il 6 agosto 2012 nell'area del cratere Gale.

Esplorazione del cratere Gale: La missione di Curiosity si è concentrata sull'esplorazione del cratere Gale, un'antica depressione di circa 154 km di diametro. Il rover ha analizzato stratigrafie, rocce e terreni, cercando segni di acqua e tracce di vita passata.

Analisi del suolo e delle rocce: Curiosity è dotata di strumenti sofisticati per l'analisi del suolo e delle rocce marziane. Ha utilizzato il suo braccio robotico per prelevare campioni e ha esaminato le proprietà chimiche, mineralogiche e isotopiche per comprendere la composizione del suolo marziano.

Ricerca di acqua: La sonda ha scoperto prove di antiche condizioni ambientali favorevoli alla presenza di acqua liquida sulla superficie di Marte. Ha identificato letti di fiumi e laghi passati, nonché minerali formati in ambienti acquosi.

Misurazioni dell'atmosfera: Curiosity ha studiato l'atmosfera marziana, misurando la sua composizione e cercando segni di attività vulcanica e meteorologica. Ha anche analizzato i cambiamenti stagionali, come le tempeste di polvere.

Esplorazione del Monte Sharp: Uno degli obiettivi principali della missione di Curiosity è stato raggiungere il Monte Sharp, una montagna di 5 km di altezza all'interno del cratere Gale. Il rover ha studiato gli strati del monte per comprendere la storia geologica di Marte.

Ricerca di molecole organiche: Curiosity ha cercato tracce di composti organici, che potrebbero indicare la presenza o la possibilità di vita passata o presente su Marte. Ha rilevato composti organici semplici e ha contribuito alla nostra comprensione delle condizioni abiotiche.

Durata della missione: La missione di Curiosity era inizialmente prevista per due anni marziani (circa 687 giorni terrestri), ma il rover ha superato ampiamente le aspettative e continua ad operare con successo anche dopo oltre dieci anni sulla superficie di Marte.

La sonda Curiosity ha fornito una quantità significativa di dati e immagini che hanno contribuito in modo sostanziale alla nostra conoscenza di Marte, aprendo nuove prospettive per le future missioni spaziali e per la nostra comprensione del sistema solare.

Tornando alla foto, non è possibile conoscere con esattezza né la posizione del "cannone" né la data precisa nella quale è stata scattata.

La foto si trova, come già detto, nell'archivio ufficiale della Nasa e l'oggetto misterioso si trova a sinistra, in alto rispetto alla foto intera:

Foto Ufficiale Nasa »

Escludendo un carroarmato abbandonato o un cannone vecchio stile, a polvere da sparo, secondo voi, cosa potrebbe essere quell'oggetto?