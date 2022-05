Parere favorevole della prima commissione consiliare alla proposta presentata dal gruppo di Forza Italia per la modifica del primo comma dell’art. 29 del Regolamento generale delle entrate comunali al fine di prevedere la possibilità di rateizzare i pagamenti per le persone in gravi difficoltà economiche, non solo per le obbligazioni di natura tributaria ed extratributaria, ma anche per quelle di natura patrimoniale, come ad esempio il pagamento delle celle comunali.

Non appena la proposta, formalizzata dall’Amministrazione e già corredata del parere degli uffici e dei revisori dei conti, sarà approvata dall’Aula consiliare, sarà possibile, in determinati casi, di accordare la rateizzazione del debito dovuto all’ente locale in un massimo di 12 rate mensili di pari importo, con l’applicazione degli interessi legali.

I problemi, che stanno caratterizzando da alcune settimane lo smaltimento degli abiti e degli accessori di abbigliamento usati, che non possono essere più assimilati nella frazione “indifferenziata”, poiché l’impianto di trattamento non accetta tale tipologia di rifiuti, ha indotto il Comune a trovare una soluzione alternativa e nei prossimi giorni saranno posizionati sul territorio comunale contenitori ad hoc a cura della società “Città Pulita sas” di Rizziconi, che ha offerto un rialzo del 110 per cento sul prezzo a base d’asta fissato dal Comune ammontante ad euro 120 annui.

L’offerta aggiudicataria è stata di euro 252 per ogni cassonetto posizionato sul territorio.