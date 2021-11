Il Made in Italy musicale incontra il Made in Italy artigianale con il patrocinio di quelle eccellenze che hanno esportato la qualità nostrana in tutto il mondo con riconoscimenti internazionali. Nasce così Italian Music Records (etichetta del Magic&Unique Group, media group con sede a Los Angeles e a Londra), grazie al lavoro del pluripremiato compositore italiano di fama internazionale Louis Siciliano - uno dei pochi europei in giuria ai Grammy Awards - che unisce le diverse forme del Made in Italy per promuovere in Italia e all’estero la nuova musica italiana.

Il nuovo artista lanciato da Italian Music Records è il partenopeo Dario Cuomo, supportato da Michelle Morelli, brand luxury delle calzature, in uscita il 25 novembre su tutte le piattaforme digitali con Il tuo sapore, brano che vede la produzione artistico del chitarrista flamenco Alex D’Alessandro.

La forza delle immagini e delle parole sono le assolute protagoniste de Il tuo sapore: una ballad scanzonata e a tratti malinconica, che – per evocazioni e sensazioni – fa immergere l’ascoltatore in paesaggi marini ed estivi, complice anche il tappeto sonoro puro e volutamente minimal, in cui la chitarra sembra reggere le redini delle armonie e della voce del cantautore.

Del resto, la formula essenziale è quasi un marchio di fabbrica per Dario, che ha iniziato la sua gavetta tra club e locali armato proprio solo di una chitarra acustica e della propria voce, che lo hanno poi portato ad iniziare ad autoprodurre i suoi primi brani. Il tuo sapore arriva dopo Vence sempe ‘a sera, brano uscito a giugno del 2020, A piedi nudi, rilasciato appena un paio di mesi dopo il singolo di debutto e Quel che resta di te, terzo singolo arrivato a fine 2020.

Il tuo sapore segna per il cantautore un nuovo corso grazie a Italian Music Records. Il media group ha infatti dato vita a una formula innovativa che valorizza i giovani cantautori e che risponde alla ormai ineludibile domanda che si pone il mondo della discografia: come fa un giovane cantautore oggi ad affermarsi e a crearsi un percorso che non sia quello dei talent show?

La risposta di Italian Music Records è quella di valorizzare gli artisti emergenti attraverso quel Made in Italy che ha fatto dell’eccellenza il proprio marchio di fabbrica. Dei novelli mecenati che possano esaltare e garantire il riconoscimento di talenti e maestranze, sempre nel nome di un’italianità piena di preziosi e inediti fiori all’occhiello, tutti da scoprire.

La mission di Italian Music Records diventa quindi quella di esportare Artisti della Musica Italiana connessi e associati a brand italiani di altissima qualità. A supportare il giovane cantautore Dario Cuomo ci ha pensato Michelle Morelli, brand del super luxury legato alle calzature artigianali. Attraverso l’Emotional High Quality Marketing elaborato da Magic&Unique Group si è dato modo a Dario Cuomo di non passare nel tritacarne dei talent show televisivi che “continuano a immolare giovani talenti sull’altare dello share”, come hanno dichiarato pubblicamente i vertici del media group.

“Fin da quando ho iniziato a muovere i primi passi nel mondo della Musica, ho sempre avuto un unico, grande desiderio: condividere esperienze, emozioni, ricordi, intrecciare il mio vissuto, la mia storia, con quella di tantissime altre persone. Questo perché credo esista un filo conduttore che ci leghi, noi tutti: un filo fatto di passione, di amore, di sensibilità. Un filo che ci rende più vicini, meno soli. È per questo che, quando parlo della mia Musica, mi piace definirla un rifugio per anime sensibili. Non qualcosa di astratto, ma un vero e proprio luogo emotivo. Un posto caldo, accogliente, dove chiunque può sostarvi, anche solo per un momento, per sfuggire a quello che lo attende lì fuori: il gelido inverno dei sentimenti. E credo che tutto questo si possa fare solo in modo: cantando la Verità. La verità delle emozioni forti, delle pulsioni primordiali, delle passioni incontrastabili. La verità in cui tutti noi possiamo, davvero, immedesimarci e ritrovarci” (Dario Cuomo).



Italian Music Records è un’etichetta del Magic&Unique Group: www.magicandunique.com

Michelle Morelli è brand del super luxury Made in Italy: www.michellemorelli.it