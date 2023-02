Le arti dinamiche come veicolo per l’inclusione della disabilità e la promozione della salute mentale

A Marino (RM), il 23 febbraio 2023, dalle 8.00 alle 13.00, presso l’Aula Consiliare “Palazzo Colonna” del Comune di Marino, Piazza Repubblica n. 1, e il 24 febbraio 2023, dalle 8.30 alle 13.00, presso Artecolab - Centro Diurno per Disabili Adulti - al Distretto Socio Sanitario RM 6.3, via dei Glicini 35, si terrà il convegno “Le arti dinamiche come veicolo per l’inclusione della disabilità” e “La promozione della salute mentale“, organizzati dalla ECO Società Cooperativa Sociale Onlus.



Temi del Convegno

Nel convegno del 23 febbraio saranno trattate tematiche relative al cinema, teatro, arte- terapia, musicoterapia, sport e aspetti giuridici e filosofici rispetto alla disabilità e alla salute mentale. Il 24 febbraio, nella seconda giornata, saranno presenti varie Associazioni del territorio che presenteranno i propri progetti attraverso attività dimostrative artistiche, musicali e sportive.

Lo scopo dell’iniziativa promossa della ECO Società Cooperativa Sociale Onlus, legalmente rappresentata da Barbara Graziani, è quello di promuovere lo scambio di buone prassi tra expertise del territorio: famiglie, Enti, Associazioni, e scuole a confronto.

La scelta del tema del convegno è stata orientata dall’idea di voler approfondire e confrontarsi con altre realtà del territorio che promuovono le attività artistiche e sportive.



Funzione delle Arti Dinamiche

Le arti dinamiche sono quelle arti che si muovono nel tempo, a differenza di quelle plastiche che si muovono nello spazio. Nell’antica Grecia le arti dinamiche erano la danza, la musica e la poesia. Il focus del convegno verte sulla funzione formativa pedagogica, educativa, nonché terapeutica delle arti dinamiche. Tutte le arti sono dinamiche, giacché favoriscono un’evoluzione conoscitiva che dà forma a ciò che prima non era, elevando così gli “artisti” a uno stato di benessere psicofisico.



L’arte e lo sport per il benessere della persona e come veicolo di trasformazione e rafforzamento dell’autostima, autonomia e self-efficacy

I responsabili e coordinatori del Centro Diurno Artecolab, Enrico Di Fabio e Monica Petricola, prendendo spunto dalle arti dinamiche dell’antica Grecia e della scuola di Atene, hanno sviluppato uno schema in cui tutte le attività svolte partono da una proposta culturale su argomenti presi da letture di quotidiani, periodici o libri. I temi trattati sono analizzati nel dettaglio con relativa discussione sull’argomento, favorendo il potenziamento delle abilità cognitive, attentive, comunicative e socializzanti, attraverso anche il confronto guidato tra il gruppo dei pari. Lo schema prosegue con la creazione ed elaborazione artistica (attuabile a ogni forma d’arte: danza, musica, teatro, pittura, fotografia, cinema), stimolando così la creatività, le abilità plastico-manipolative, la motricità fine, il senso di autostima, la crescita personale, la self efficacy e l’espressione di stati emotivi.



PROGRAMMA

“Le arti dinamiche come veicolo per l’inclusione delle disabilità e la promozione della salute mentale”





Prima Giornata

Giovedì, 23 febbraio 2023 - Aula consiliare del Comune di Marino

8:00 registrazione dei partecipanti

9:00 Saluti istituzionali: Stefano Cecchi (Sindaco comune di Marino) e M. Sabrina Minucci (Vice sindaco Comune di Marino, Assessore Servizi Sociali, Sanità e Sport)

Saluti Istituzionali Comune di Ciampino

Saluti istituzionali ASL Roma 6

Modera Teresa Dattilo (psicologa e psicoterapeuta individuale e familiare Roma) Presidente e socia fondatrice Associazione “Donna e politiche familiari”

9:30 Barbara Graziani (Presidente Eco Società Cooperativa Sociale Onlus)

9:40 Monica Petricola ed Enrico Di Fabio (Responsabili coordinatori Centro Diurno Artecolab) -Le arti dinamiche nel Centro Diurno per Disabili Adulti Artecolab

9:50 Federico Russo (Psichiatra Asl Roma 1, Direttore UOC Salute Mentale Distretto 13) - Sogni visioni e metafore: come il cinema aiuta a pensare l’impensabile

10:00 Marco Maltauro (Regista teatrale) - Manuale di vita per spettri autistici. Laboratorio teatrale

10:10 Antonio Turano (Arteterapeuta e Musicista) - L’improvvisazione nella relazione di aiuto

10:20 Marco Trupiano (Musico terapista) - Tempo soggettivo e scansione temporale

10:30 Cristiana Paone (coordinatrice di struttura Vicepresidente Centro Diurno outdoor A.S.D. Ciampacavallo Onlus) - La pratique à plusieurs nel centro diurno outdoor: il metodo Ciampacavallo

10:40 Coffee break

11:10 Remo Giorgi (Dottore Commercialista - Consulente del lavoro - Albano Laziale) - Diritto al lavoro della persona con disabilità

11:20 Alfredo Fabi (Avvocato) - L’amministratore di sostegno sul territorio

11:30 Pier Paolo Fiorini (Filosofo e Giurista) - Tempo e Patologia. Un esempio: la colpa

11:40 Dottor Giuseppe Inneo (Centro Diurno CSM DISTRETTO 3 – Asl Rm. 6)

11:50 Angela D’Agostino (psicologa, psicoterapeuta, presidente Gnosis Cooperativa Sociale Onlus) - Progetto sperimentale centro polivalente per giovani adulti con disturbo dello spettro autistico e altre disabilità con bisogni complessi

12:00 Pianozza Irene (Assistente sociale Asl RM 6.3), Simona Campi (Assistente Sociale Distretto RM 6.3), Eleonora Sebastiani (Assistente Sociale Ciampino) - Progetti Piano di Zona - Dopo di Noi - Centri Polivalenti- PNRR Disabilità - Vita Indipendente

12:30 Conclusioni Teresa Dattilo





Seconda Giornata

Venerdì 24 febbraio 2023 - Centro Diurno Artecolab

8.30 registrazione dei referenti Associazioni, cooperative, Enti del territorio

9:00 Monica Petricola ed Enrico Di Fabio (Responsabili coordinatori Centro Diurno Artecolab) - Presentazione del Centro Diurno, esposizione e dimostrazione del laboratorio artistico permanente del Centro Diurno e proiezione video attività. Segue intervento di Enrico Iannuzzi (Naturalista e maestro d’arte Orto /Botanica del Centro Diurno Artecolab) - Lezione di educazione ambientale con successiva rappresentazione artistica dell’attività

9:50 Loredana Moretti - Antonio Turano - Ilaria Laparelli - Silvia Chieruzzi (Ass.ne Arca Comunità il Chicco - Ciampino) - Come è nata la band Esibizione Chicco Sband. Presentazione del progetto: Attività motoria e sportiva per migliorare la qualità della vita delle persone con disabilità: percorso sportivo all’aperto

10:30 Carla Mercuri e Maria Luisa Trinca (Assohandicap Onlus - Marino) - Progetto arte e disabilità: Mostra pittura

10:45 Coffee break

11:15 Eva Seeber (La Casa Di Pietro – APS - Lanuvio), Susanna Gasbarra (Danza movimento terapeuta) Riscaldamento delle mani con stimoli sonori (introduzione alle proprietà terapeutiche e rigeneranti del movimento) - Laboratorio “Insieme fatto insieme” realizzazione collettiva di un taccuino, 1^ parte

11:45 Giovanna Ciacchi (Docente, maestra di scherma), Mario Castrucci (Presidente ASD Lazio Scherma - Ariccia) - Attenzione, coordinamento motorio, strategie e regole nella disciplina della scherma. Dimostrazione pratica Scherma (ASD Lazio Scherma)

12:00 DSM ASL 6 (Centro Diurno)

12:15 Angela D’Agostino (psicologa, psicoterapeuta, presidente Gnosis Cooperativa Sociale Onlus - Marino) - Presentazione video: esperienze d’inclusione sociale e interventi nella comunità locale

12:30 Andrea Brizzi (Responsabile per la socializzazione Cooperativa Sociale Apriti Sesamo) - Il laboratorio di fotografia. Mostra fotografica

12:40 Eva Seeber (La Casa Di Pietro APS - Lanuvio) e Susanna Gasbarra (Danza movimento terapeuta) - Laboratorio “Insieme fatto insieme” realizzazione collettiva di un taccuino, 2^ parte

13.00 Saluti