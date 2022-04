Con ordinanza dirigenziale del comando di Polizia Locale è stato disposto da mercoledì 27 a sabato 30 aprile, il divieto di transito veicolare sul cavalcavia n. 10 (Botteghelle) che collega Fiumarella alla Statale che conduce a Merì o ad Olivarella.

Il provvedimento si è reso necessario per consentire all’impresa Geo.Ras di svolgere delle prove geognostiche e geologiche necessaria per la valutazione della sicurezza dei cavalcavia insistenti nel tratto autostradale Messina-Palermo, così come richiesto dal Consorzio autostrade siciliane.

Il Cavalcavia in questione rientra tra quelli sequestrati nel marzo 2021 dalla Procura e in atto il transito è regolamentato da semaforo per consentire il passaggio dei veicoli leggeri su unica corsia centrata rispetto alla carreggiata.

Nell’ordinanza si dispone altresì l’installazione della segnaletica luminosa notturna e di quella di preavviso di chiusura al transito veicolare sul cavalcavia nei tratti stradali di via Botteghelle, via Fiumarella e via San Leone II Papa.