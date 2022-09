CASERTA – Ernesto Genoni - Alla Reggia di Caserta da sabato 3 al 18 settembre ritorna, per gli appassionati della grande musica, la VII edizione di “Un’Estate da RE” con la direzione artistica affidata al Maestro Antonio Marzullo.

Una inaugurazione favolosa che prevede come primo appuntamento sabato 3 settembre alle ore 21:00, i Carmina Burana, con musica di Carl Orff.

Direttore d‘Orchestra, Michael Balke. Orchestra Filarmonica e Cori del Teatro “Giuseppe Verdi” di Salerno.

Si tratta della più completa antologia di canti medievali di ispirazione non religiosa basati su 24 poemi ritrovati in omonimi testi poetici. Tra il 1935 – 36 Carl Orff compose su questi poemi.

Quattro gli appuntamenti e cinque le serate che si svolgeranno, all’interno del palazzo, in uno dei 4 cortili all’aperto. Proprio nel monumento vanvitelliano dei Borbone, uno tra i più belli e suggestivi al mondo, gioiello e testimone stilistico di un passaggio dal barocco al neoclassico del Vanvitelli per il quale già fervono i preparativi per il suo 250° anniversario.

Cinque appuntamenti, ampiamente pubblicizzati, con una chiusura nel segno di Claudio Baglioni con il doppio speciale concerto: il cartellone della VII edizione spazia dall’opera al soul, fino all’iconico cantautorato italiano rivisitato in chiave sinfonica, tra cui un omaggio a Fabrizio De André con la partecipazione di Peppe Servillo.

La rassegna programmata e finanziata dalla Regione Campania, organizzata e promossa dalla Scabec – società regionale di valorizzazione dei beni culturali – in collaborazione con il Ministero della Cultura, la Direzione della Reggia di Caserta, il Comune di Caserta e il Teatro Municipale “Giuseppe Verdi” di Salerno.





PROGRAMMA del CARMINA BURANA

Al Carmina Burana un’opera di Carl Orff - una cantata scenica per Soli, Coro misto, Coro di Voci Bianche e Orchestra - con il soprano Laura Claycomb, il tenore Deniz Leone, il baritono Gustavo Castillo.

Maestro del Coro, Andrea Albertin, maestro del Coro di Voci Bianche, Silvana Noschese; direttore d‘Orchestra, Michael Balke. Orchestra Filarmonica e Cori del Teatro “Giuseppe Verdi” di Salerno.

Prezzi popolari con Settore I , intero 15 € ridotto 10 € (under 30 e possessori di campania>artecard) e Settore II biglietto unico 10 €.

In abbinamento al biglietto per gli spettacoli sarà possibile acquistare ad un prezzo speciale (20 € per la versione ordinaria e 10 € per quella under 25) l’Artecard 365 lite, il pass a tiratura limitata promosso da campania>artecard che offre l’opportunità di visitare alcuni tra i principali luoghi della cultura della Campania.

Info su: www.campaniartecard.it

È possibile acquistare i biglietti online (ticket + diritto di prevendita) sul sito www.unestatedare.it oppure presso i rivenditori autorizzati Azzurro Service.