Abbiamo fatto 4 chiacchiere con il dj producer pugliesce Carl Osce. Il suo nuovo singolo "Thank You" è appena uscito su Push Beat Records (la label fondata da Danilo Seclì) / Jaywork Music Group.

"Sono una persona molto attaccata al passato e in particolar modo alla musica che ascoltavo da ragazzino. Il mio ultimo disco si chiama 'Thank You' ed appunto è una rivisitazione del celebre brano di Dido (ripreso anche da Eminem) uscito nei primi anni 2000. E' stato ricantato da Giorgiath, una ragazza di appena 19 anni con un timbro vocale davvero singolare che son sicuro farà parlare di sé".

Dell'intervista completa, disponibile alla pagina bit.ly/AllaDisco-carlosce-jaywork , eccone intanto una parte, da leggere ascoltando e ballando il nuovo singolo di Carl Osce, "Thank You".

Che musica ascolti di più?Per ovvie ragioni tendo ad ascoltare più musica Dance/House per tenermi sempre aggiornato. Non ho un genere o un artista preferito, diciamo che cerco emozioni in base al mio stato d'animo; se ad esempio sono giù di morale, preferisco ascoltare musica malinconica piuttosto che musica felice. Questo aiuta a darmi ispirazione su nuova musica. Mi dà una carica emotiva assurda! Tutto questo mi aiuta molto anche nei live, perché riesco ad entrare più facilmente nella testa delle persone per portarli a ballare ciò che preferisco. Mi sento un trascinatore della pista.

Come nascono le tue produzioni?Tutto ciò che mi trasmette emozione è fonte di ispirazione. Vi svelo un aneddoto sul mio ultimo singolo… Avevo appena terminato la strumentale che era pronta ad essere inviata all'etichetta e mentre ammazzavo il tempo sui social mi capitò un video caricato da un amico di una ragazza che cantava. Mi ha subito colpito! Aveva un'energia pazzesca! La contattai ed in pochissimi giorni è venuta fuori "Thank You". Sono già a lavoro su nuova musica e nuovi progetti tant'è che Danilo Seclì (insieme a Luca Bad) mi ha proposto di unire le forze per collaborare sulla gestione della sua (ormai nostra) etichetta, la Push Beat Records.



Carl Osce Feat. Giorgiath – Thank You (PB020 - Jaywork Music Group)

