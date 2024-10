In questa esclusiva intervista abbiamo il piacere di conversare con Carmela Luciani, ideatrice del brand “Luciani”, nota designer di abiti ed orologi da uomo.Per la terza volta il “Il Salotto delle Celebrità” ha il piacere di ospitare una donna davvero meravigliosa, che con il suo talento e il pregio del suo lavoro vanta una profonda conoscenza dei tessuti e delle linee maschili. Per questa 81^ Edizione del Festival del Cinema di Venezia Carmela ha realizzato un capo contemporaneo, di eccellenza e indubbiamente personalizzato per il volto di Massimiliano Morra.

"Benvenuta! Potresti descrivere brevemente la mission e il fattore distintivo della tua impresa rispetto agli altri nel settore?"

Grazie. Il mio brand “Luciani” si occupa di rendere gli uomini più belli e particolari creando per loro abiti esclusivi dall’eleganza senza tempo, con un tocco moderno. Non sono semplicemente capi o abiti bespoke, ma veri e propri abiti gioiello esclusivi e interamente fatti a mano con tessuti di altissima qualità, impreziositi da gioielli e gemme preziose. Il fattore distintivo è proprio quello citato già sopra, abiti unici nel suo genere per rendere l’uomo ancora più meraviglioso.

"Quali progetti o sogni futuri stai esplorando? Ci sono novità emozionanti che vorresti anticipare?"

Ci sono parecchi progetti che sto esplorando e sogni che sto trasformando in obiettivi. Il primo è la collaborazione che si è creata tra Italia e Ungheria; il mio sarto, Géza Beres, è dell’Ungheria ed è un onore per me averlo, dato che possiede il titolo di“forbici d’oro” a livello internazionale. Ma l’unico vero progetto di alta moda che posso anticiparvi, è il progetto di Parigi. A fine settembre ho una grande collaborazione con un’importante azienda di occhiali che parteciperà al “Silmo”, fiera dell’occhiale di Parigi appunto, e il modello che l’azienda ha scelto, Aldo Farinola, andrà ad indossare due abiti esclusivi del mio brand Luciani creati apposta per lui.

Per il resto voglio mantenere un po’ di suspense, ma il 2025 sarà pieno di eventi di alta moda.

"Partecipare a questo evento esclusivo è una scelta significativa. Quali sono le tue motivazioni e aspettative?"

La mia motivazione principale è sempre la stessa: diventare un grande brand da uomo nel mondo dell’alta moda e creare capi sempre più esclusivi. Questo è il mio terzo evento insieme a voi e ciò fa parte delle mie aspettative. Per me è un onore tornare sul Red Carpet della Mostra Cinematografica Internazionale di Venezia.

"In occasione della Mostra del Cinema di Venezia, ci interesserebbe conoscere il tuo legame personale con il cinema. Quali film, registi o attori ti hanno influenzato maggiormente?"

Sono molto appassionata di cinema, non ho un genere preferito in realtà. Spazio tanto dal thriller al romantico, al fantascientifico. I miei attori e registi preferiti? Gli attorichepiùamosono: Jonny Depp, Alain Delon, Tom Hanks, Robin Williams, Brad Pitt, Jim Carrey, Sidney Poitier, Cary Grant, Cillian Murphy. Tra i registi, invece: Christopher Nolan, Stanley Kubrick, Quentin Tarantino, Tim Burton.