Il 2021 si è concluso con tante novità scoppiettanti, una su tutte il Metaverso.

Questa rivoluzione annunciata da Mark Zuckerberg era nell'aria da tanti anni ormai, ma il fatto che un'azienda come Facebook, con gli enormi investimenti che può fare, decide di dedicarsi, significa che quasi sicuramente diventerà realtà.

La prima tendenza del mondo digital sarà proprio questa, cioè l'inizio della nascita di un mondo virtuale che comporterà la creazione di un'economia virtuale.

Per molti Consulenti di Web Marketing questa innovazione rivoluzionerà il modo di lavorare aprendo la possibilità di investire in nuovi mercati.

Il metaverso andrà piano piano a sostituire i social media come oggi li conosciamo, infatti renderà più immersivo le relazioni digitali.

Quello che non cambierà saranno i motori di ricerca che rimarranno molto utilizzati sia lato voice che lato pc e smartphone.

Alcuni dei sofisticati algoritmi di apprendimento automatico introdotti da Google come BERT o MUM sono stati pensati per rendere il motore di ricerca "più umano". Nel senso che il motore di ricerca dovrebbe comprendere le informazioni così come gli esseri umani.

La terza tendenza sarà che aziende e professionisti avranno sempre meno dati a causa dei blocchi dei cookie. Questo comporterà che le aziende piccole dovranno investire sempre di più in pubblicità per farsi notare.

Allo stesso tempo, e arriviamo alla quarta tendenza, questo gap rispetto agli anni precedenti sarà attenuato dalla sempre più performante intelligenza artificiale (AI).

La quinta tendenza è già comparsa da alcuni anni e sarà sempre più determinante: è finita l'epoca delle campagne su un unico canale. Bisogna investire su più canali per evitare ban e raggiungere sempre più persone.

La sfida sarà riuscire a ottimizzare e modificare i contenuti in modo che siano adeguati su ogni piattaforma.

Siamo alla settima tendenza: il video è un canale di marketing essenziale, lo dimostrano varie ricerche.

Il 79% delle persone afferma di essere stato convinto ad acquistare o scaricare un software o un'app dopo aver visto un video (Wyzowl). YouTube è il primo sito web più visitato nel Mondo per traffico organico (Ahrefs). Il 91% degli esperti di marketing ritiene che la pandemia abbia reso i video più importanti per i marchi (Wyzowl). Il video è la principale forma di media per il marketing creata nel 2021, seguita dai blog (utilizzati da più della metà dei team di marketing) e dalle infografiche (Hubspot).

L'esperienza degli utenti è il cuore di tutto. Amazon è Amazon perché ha modificato per sempre il modo di fare acquisti online e in particolare su come ricevere la merce. Mai come oggi è semplice e automatico acquistare online e ricevere la merce a casa.

È ovvio: è più probabile che i clienti effettuino un acquisto quando le aziende lo rendono facile per loro.

Un consiglio?

Riduci l'attrito per qualsiasi forma di azione di conversione che desideri che l'utente intraprenda. Che si tratti dell'iscrizione a una newsletter, dell'iscrizione a una prova o persino dell'acquisto.

E con questo abbiamo spiegato le otto tendenze riguardanti il mondo digitale del 2022. Grazie per la lettura.