Chiara Taigi è stata ospite dello Speciale del programma Applausi di e con Gigi Marzullo su RAI UNO di RAI Cultura. Chiara Taigi ha contribuito con la sua esperienza all'analisi critica, alla presentazione e alle curiosità dell'Opera Tancredi di Gioachino Rossini.

Il programma Applausi è a cura di Maria Antonietta Bertoli, Mathias Guatelli, produttore esecutivo Sabina Caracciolo, Regia di Chiara Fasanelli, trasmesso nella notte di Domenica 23 Giugno 2024 ed ora è disponibile la replica su Raiplay.

Alcuni punti salienti e interventi di Chiara Taigi:

L'attenzione nei confronti dell'opera Tancredi di Rossini è descritta con delle parole tratte dal primo atto, "Pace, onore, fede, amore", valori e passioni ispirate dalla tragedia omonima di Voltaire. Un aspetto curioso è che possiede due finali storici, uno tragico e, l'altro che ne decretò il successo, un lieto fine.

Queste caratteristiche oltre ad una scrittura musicale imponente di Gioacchino Rossini, aprono la strada alla scoperta e alla volgia di approfondire la conoscenza di un'opera lirica molto particolare, con esiti storici molto controversi ed ha vissuto anche un lungo periodo di oblio prima di essere riscoperta e riconosciuta.

Questa puntata è la prima di uno speciale del programma Applausi, sempre in continua evoluzione completando l'appuntamento storico settimanale di intrattenimento ad un intrattenimento e introduzione all'opera lirica, raccontata in modo divertente e veloce da grandi interpreti, critici e specialisti.

L'invito è quindi di vedere questa nuova versione di Applausi creata da Gigi Marzullo con Rai Cultura!

In studio oltre al Soprano Chiara Taigi erano presenti il Mezzosoprano Eufemia Tufano, Soprano Cristina Ferri, Soprano Amarelli Nizzi, Pianista e Scrittrice Cristina Bersanelli, giornalista Alberto Mattioli, Dir. Roberta Pedrotti, Sociologo Marxiano Melotti e la cantante Rosanna Fratello.

Chiara Taigi ringrazia RAIUNO, RAI Cultura, il programma Applausi e in particolare Gigi Marzullo, per il tributo e lo spazio dedicato all'Opera Lirica e alla Cultura in modo moderno e stimolante.







