A cosa sei pronta per riavere la tua pelle giovane? L'industria della bellezza si sta espandendo rapidamente e oggi offre una lista infinita di procedure per il ringiovanimento della pelle del viso. Possono essere iniezioni di bellezza, esposizione alla pelle con laser, micro corrente, dispositivi innovativi ad ultrasuoni. L'unico inconveniente di tali metodi di ringiovanimento è l'incapacità di far funzionare di nuovo le cellule. Molti dei trattamenti si concentrano esclusivamente sull'eliminazione delle imperfezioni della pelle e dei cambiamenti senili visibili.

Come far funzionare le cellule della pelle? Con l'aiuto di prodotti di bellezza. Le sostanze attive nei prodotti in grado di penetrare negli strati profondi della pelle possono attivare i processi di rigenerazione e ripristinare la pelle dall'interno. Un esempio di tali prodotti è Beauty Age Complex. È adatto a diversi tipi di pelle ed è in grado di adattarsi alle sue esigenze, eliminando le cause dell'avvizzimento e dell'invecchiamento.

Il complesso comprende Beauty Age Skin Peeling, che può essere utilizzato come gel per la pulizia quotidiana, peeling e maschera. La sua composizione comprende:

- acido polilattico stimola la produzione di acido ialuronico e collagene, aiuta a sbarazzarsi di arrossamenti e irritazioni;

- estratto di frutta Açai accelera il metabolismo cellulare, innesca la rigenerazione dei tessuti, idrata e aiuta a far fronte alla pigmentazione;

- estratto di frutta di arancio tonifica e illumina la pelle, pulisce e restringe i pori, aiuta a sbarazzarsi di pigmentazione e rughe;

- estratto di foglie di lampone nutre e tonifica la pelle, è in grado di avere un efficace effetto idratante, uniformare il contorno del viso.

Dopo la pulizia con Beauty Age Skin Peeling, la pelle diventa morbida, tesa, elastica. Una pulizia efficace migliora l'assorbimento delle sostanze dal secondo prodotto nel complesso.

Beauty Age Skin crema siero ha una consistenza leggera che si assorbe rapidamente e contiene ingredienti attivi che attivano la rigenerazione dei tessuti. La sua composizione comprende:

- mucina di lumaca nutre e ammorbidisce la pelle, idrata bene ed elimina la desquamazione, ringiovanisce la pelle dall'interno;

- peptidi attivano la produzione di collagene ed elastina, restituiscono compattezza ed elasticità alla pelle, levigano le rughe;

- collagene idrolizzato ripristina la struttura dei tessuti e aumenta l'elasticità della pelle, aiuta a sbarazzarsi delle rughe;

- l'acido ialuronico è il componente principale dell'idratazione, reintegra l'equilibrio idrico e lo mantiene, è efficace nella lotta contro rughe, avvizzimento e rilassamento cutaneo.

Beauty Age Complex può essere utilizzato per la cura quotidiana di supporto e come programma di rigenerazione attivo volto a ringiovanire la pelle. Un complesso può sostituire più di 5 procedure cosmetiche e ogni applicazione può dare l'effetto di una cura professionale del salone! Quindi, a cosa sei pronta per riavere la tua pelle giovane?